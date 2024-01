Tequisquiapan tiene tendencia izquierdista desde hace años: Héctor Magaña

El aspirante a ocupar la candidatura por la alcaldía de Tequisquiapan en Morena, Héctor Magaña Rentería, mencionó que la demarcación tiene tendencias hacia la izquierda desde hace muchos años, ya que existen carencias y necesidades que no han sido atendidas.

Mencionó que a pesar de que Tequisquiapan tiene buenos ingresos por el sector turístico, esto no se ve reflejado en la ciudadanía, ya que la misma tiene una realidad distinta.

Añadió que Morena tuvo un crecimiento importante en esta demarcación en militancia, por lo que aseguró que la gente esta viendo el equipo de trabajo que está construyendo su partido en la demarcación, y debido a la congruencia y calidad moral del mismo, están expresando su apoyo hacia la izquierda.

“Es un municipio que tiene tendencia a la izquierda desde hace muchos años, y yo creo que este año en el 2024, como lo mencionaba en la rueda de prensa, es el año de la esperanza no solo para Tequisquiapan sino para el resto de los municipios” , mencionó.

En cuanto a las acusaciones que ha realizado el Partido Acción Nacional (PAN) a su partido en el actual Gobierno Federal por no destinar recursos a los Pueblos Mágicos, respondió que es normal ya que el PAN no ha podido mantener a su electorado por la falta de resultados.

“Habla de la preocupación que tiene (el PAN) porque a pesar de que tiene el gobierno, a pesar de tener los recursos, a pesar de llevar muchos años teniendo en sus manos la oportunidad de resolver problemas que no se han resuelto, no han podido conservar hoy la preferencia del electorado”, puntualizó.

Aseveró que cada señalamiento que se realice es una señal de que se va avanzando.

En cuanto si tiene interés de adquirir otro cargo en caso de no obtener la candidatura por la alcaldía de Tequisquiapan, respondió que está en el partido por el movimiento y no por un cargo, y cuando se busca el bien de un movimiento no hay prisa por adquirir un puesto de servicio público.