Se buscará generar proyectos para la educación de los migrantes: López Birlain 

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura local, Ana Paola López Birlain, señaló que está trabajando con diferentes universidades para regularizar los niveles educativos de los migrantes mexicanos que actualmente viven fuera del país.

Señaló que hay mexicanos y mexicanas que no tienen oportunidad de retornar su educación completa, ya que no existen programas al respecto para ellos, por lo que se buscará hacer uso de la tecnología brindarles la oportunidad a los paisanos en esta condición.

Señaló que, de esta manera los mexicanos podrán aspirar a tener mejores oportunidades laborales y, de esta manera contribuir y retribuir al país.

“Hemos visto a través de una asociación de migrantes en Estados Unidos que he desafortunadamente los mexicanos no pueden tener acceso a oportunidades de educación completa, me refiero a terminar sus estudios o de retomarlos en donde se hayan quedado” mencionó.