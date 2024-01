Paulina Aguado abandona el PAN y buscará la alcaldía de Querétaro por Movimiento Ciudadano

La diputada federal por Querétaro, Paulina Aguado Romero, renunció a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano (MC), anunciando además su intención de buscar la candidatura del partido naranja para competir por la alcaldía de la capital queretana.

La exsecretaria de Cultura, y uno de los perfiles más destacados del panismo queretano en el sexenio de Francisco Domínguez Servién, señaló que su carrera como funcionaria jamás ha tenido una observación por parte de las autoridades fiscalizadoras y destacó que por cerca de dos décadas ha trabajado en el servicio público en los tres órdenes de gobierno.

“La causa principal es el profundo amor a mi estado. Siempre he trabajado para servir y hoy veo en MC una oportunidad de seguir sirviendo, sobre todo con el proyecto de MC en el estado y a nivel nacional. (…) Nunca he tenido una observación, afortunadamente, en el manejo de recursos públicos y siempre me he conducido con transparencia y rendición de cuentas”, señaló.

Aunque consideró que Movimiento Ciudadano está protagonizando un momento político en el que han cambiado las perspectivas políticas, para Aguado no es necesario hablar mal de Acción Nacional, pues se dijo agradecida con la institución política que le permitió servir al estado y, agregó, en algún momento también coincidió con las causas que el partido blanquiazul defiende.

“Son 20 años de que fui parte de un proyecto de que me conmovieron también sus causas y su lucha, por eso participé y por eso estoy agradecida. Yo creo que no son tiempos de hablar mal, la gente está cansada de que en la política estemos desdeñando, ofendiendo, criticando. Yo soy una servidora pública y así me he manejado, con mucho respeto, con mucha institucionalidad”, señaló.

En la rueda de prensa, estuvo acompañada por el líder de la bancada emecista, Jorge Álvarez Maynes, quien aseguró que este momento de cambio político implica posicionar a MC como un partido distinto a las coaliciones encabezadas por Morena, por un lado, y por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRI) por el otro, esto de la mano de perfiles como el de Aguado Romero.

“Es el tipo de rostros con el que le decimos a México, que es momento de lo nuevo, que lo nuevo apenas comienza, que tenemos el derecho a tener una alternativa de futuro frente a quienes dicen, conformémonos con el presente; o regresemos al pasado. Hay que ir al futuro con personas, trayectorias y personalidades como la de Paulina”, destacó.

En redes sociales, ya se pueden ver fotografías de la bienvenida que dieron tanto Álvarez Maynez como el líder nacional de MC, Dante Delgado, esto pese a que en sus redes sociales ya había manifestado su apoyo a la candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México“, Xóchitl Gálvez.