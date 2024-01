No me compete opinar sobre la revocación de mandato: Antonio Rangel

El titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez, indicó que entrar al debate sobre si se debe de considerar el mecanismo de participación ciudadana de revocación de mandato no le corresponde, ya que esta labor le compete a la Legislatura local y a los colectivos que se encuentran participando al respecto.

Explicó que él realizó unas observaciones al documento, sin embargo, será el Congreso local quien determine las modificaciones oficiales al mismo; agregó que se sigue reuniendo por vía telefónica con los colectivos que buscan actualizar esta ley.

Aseguró que los trabajos para dichas actualizaciones están muy adelantadas, por lo que dijo que el dictamen estará listo en próximas semanas.

“Es un tema que no me compete (que se contemple la revocación de mandato), yo estoy trabajando en los temas que a mí me competen, y creo que van muy adelantados y estoy muy contento de que los colectivos y los ciudadanos están participando” mencionó.

También agregó que los trabajos al respecto se encuentran encabezados de buena manera por la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, por lo que dijo que tiene la expectativa de que se tendrá un buen documento al respecto.

Por su parte, Graciela Juárez, aseguró que la revocación de mandato no iba a ser considerada, ya que podía confundirse por “tintes políticos”, además de que este mecanismo no ha sido discutido por parte de los colectivos en Querétaro.

Cabe recordar que, los colectivos habían presentado un documento con 16 mecanismos de participación ciudadana a las autoridades correspondientes, dentro de los cuales, dijeron que era prioridad la cantidad de firmas que se piden para que un ciudadano presente una iniciativa de ley.

Rangel señaló que las observaciones que hizo al documento estaban enfocadas a la falta de desarrollo en algunas herramientas y falta de profundidad en las mismas.

“Había herramientas que no estaban desarrolladas, solamente estaban numeradas de manera demasiado genéricas, entonces la intención ahí era, pues, de tratar de profundizar más, había unas que se confunden porque al final de cuentas son muy similares unas de las otras” indicó