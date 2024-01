No habrá preferencias hacia los servidores públicos: Francisco Covarrubias

En Sesión de Pleno de la Legislatura local, con 21 votos a favor y una abstención, se designó a Francisco Javier Covarrubias como nuevo auditor Superior del Estado de Querétaro, quien realizó su protesta al respecto.

Ante los medios de comunicación, Covarrubias aseguró que no habrá preferencia de ningún tipo hacia algún servidor público, ni de obras, ni de algún contrato, ya que aseveró que tiene el conocimiento de las funciones que tiene un auditor y las ejercerá con base a los principios establecidos.

Señaló que su carrera como servidor público en el Gobierno Federal y en el Senado de la República Mexicana fueron de los argumentos por los cuales, se le designó la tarea de ser auditor Superior del Estado de Querétaro.

“Desde luego que sí (habrá imparcialidad) finalmente tengo muy clara las funciones como auditor superior, en donde no habrá ningún distingo ni de servidores públicos, ni de obras, ni de contratos, ni de ninguna situación en particular” comentó.

Aseveró que sus lazos laborales no son de Querétaro, por lo que reiteró que habrá imparcialidad en sus funciones; cabe señalar que su periodo comprende desde el día de hoy hasta el primero de febrero del 2031.

También añadió que buscará tener un acercamiento puntual y fluido con los servidores públicos seleccionados en el próximo proceso electoral, con el objetivo de auxiliarlos a ellos y sus equipos, respecto a los temas relacionados con la auditoría.

“Lo que me legitima para ser aspirado al cargo, pues precisamente mi carrera en su mayoría construida en el Gobierno Federal, en donde he tenido una formación muy clara de esos principios que hay que seguir como servidor público, y no será la excepción el ejercicio de este cargo” puntualizó.

Recordó que anualmente el 40% de las dependencias no alcanza a ser auditada de forma profunda, por lo que trabajará al respecto para conocer los detalles de esta situación.

En cuanto a la verificación de las obras que se tienen en la entidad, mencionó que se analizarán todas y no únicamente aquellas que se ejecutan en Avenida Paseo 5 de Febrero, ya que se debe de abarcar lo más posible el ejercicio fiscal de la cuenta pública.

Cabe señalar que en esta sesión de pleno, estuvieron ausentes los legisladores locales Christian Orihuela, Armando Sinecio y la legisladora local, Graciela Juárez.