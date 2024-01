Luis Nava hace un llamado a que la CFE atienda los apagones

Ante los cuestionamientos sobre las acciones que está realizando el municipio de Querétaro por los apagones que han ocurrido en la capital, el alcalde de la demarcación, Luis Bernardo Nava Guerrero, hizo un llamado para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice las labores correspondientes para atender las fallas técnicas en las zonas afectadas.

Aseveró que todos los ciudadanos y ciudadanas son afectados por estos apagones, sin embargo, el resolver esta situación es responsabilidad de la CFE, por lo que actualmente la administración del Municipio de Querétaro intenta colaborar con la CFE al intentar prevenir el robo de cableado o de material que pudiera comprometer la dotación de este servicio, y se continúa trabajando en materia de seguridad.

“Todos sufrimos por igual los apagones, este es un tema de la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto que estamos nosotros coadyuvando en que lo que tiene que ver con estos apagones derivados al robo de cables, etcétera, pues se pueda trabajar para prevenirse de mejor manera” indicó.

Detalló que este tipo de fallas afectan los alumbrados y a los semáforos, los cuales ayudan a brindar un servicio correcto a la ciudadanía; aseveró que se tiene la voluntad para colaborar con la CFE.

Dijo entender que la CFE busca atender con cierta prontitud este tipo de acciones, pero a pesar de esta situación, los apagones continúan afectando a la capital de Querétaro.

Comentó que han recibido los reportes y quejas de vecinos de las delegaciones de la capital queretana, pero insistió que la labor total del abastecimiento de energía eléctrica no le corresponde a su demarcación sino al Gobierno Federal.

“Pues nosotros hemos tenido el llamado de algunos vecinos, no tanto empresas, pero de algunos vecinos en donde no distinguen, digamos que la parte de la Comisión Federal de la Electricidad, es justamente es competencia federal y que no está en el ámbito municipal, sin embargo, pues acuden a nosotros porque ya se saben el teléfono o el whatsapp de alguien” indicó.

Señaló que los reportes que se tienen al respecto se canaliza con la CFE para poder tratar al respecto.