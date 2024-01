Eventos electorales en días inhábiles y fines de semana, Kuri a funcionarios estatales

Los funcionarios estatales solo podrán participar en actos proselitistas en fines de semana, días inhábiles o si piden periodos vacacionales, aseguró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, esto a menos de seis meses del día de las elecciones y al inicio del proceso electoral local.

Por ahora, señaló que no hay funcionarios que hayan pedido vacaciones para acudir a actos electorales durante las precampañas para cargos federales y, señaló, tampoco se han acolitado más bajas del gobierno estatal para participar, ahora, en las elecciones para alcaldías y diputaciones locales.

“Está claro que tenemos que estar apegados a lo que dice la ley; fines de semana y días inhábiles o aquellos que pidan permiso para que sea un tema que estén de vacaciones. En este momento no he tenido ninguno que yo sepa que ninguno que haya pedido permiso. Hasta este momento solamente los que se han dado de baja y no tengo ningún otro en este momento que me haya dicho que se quiera ir”, aseguró.

Por otro lado, señaló que la situación de inseguridad en el país es muestra de por qué el estado debe trabajar en coordinación con las autoridades federales para evitar violencia en el proceso electoral, e hizo un llamado a que, a penas de las “calenturas” derivadas de los diálogos políticos, no se sobrepasen lineamientos de “humanidad y civilidad”.

“A nivel nacional yo lo veo complicado. Creo que tiene que estar presente en gran parte del país, por eso es importante que en Querétaro tengamos unas elecciones como han sido hasta ahora limpias, unas elecciones institucionales y sí, por supuesto que entiendo que hay calenturas, pero que estas no sobrepasen los lineamientos de humanidad y de civilidad” mencionó.

Finalmente, el mandatario señaló que ve a un Partido Acción Nacional (PAN) fuerte y unido, por lo que consideró que, sumado a los buenos resultados que han venido desde 1997 con gobiernos panistas encabezados por Ignacio Loyola, Francisco Garrido, Francisco Domínguez, serán clave para que la ciudadanía mantenga su apoyo en los comicios del 2 de junio.

“Bien, el PAN si va unido siempre ha ganado y yo veo un PAN muy muy unido en Querétaro, un PAN fuerte, uno que ha dado resultados, un PAN que ustedes ven los resultados en el 97 con Nacho Loyola, después la llegada del aeropuerto con Paco Garrido, el tema del agua, el tema de las escuelas con transporte público, con transporte escolar con Pancho, todo lo que se hizo en temas de seguridad, de seguir respetando la ley, y aquí lo que estamos haciendo nosotros”, señaló.