Entrega SEDEA apoyos a productores del semidesierto

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Rosendo Anaya Aguilar, encabezó la entrega de apoyos en los municipios de Tolimán y Peñamiller, en beneficio de 77 y 254 productores respectivamente, en el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, con un monto total de cinco millones 480 mil pesos repartidos en ambas demarcaciones.

“El gobernador, Mauricio Kuri me ha dicho: hay que diseñar los programas de acuerdo a lo que necesita la gente, y no hacer los programas de acuerdo a lo que nosotros, como funcionarios, creemos que necesita la gente. Me explico, cuando se hacen programas desde el escritorio, fallamos la gran mayoría de las ocasiones, pero cuando se hacen programas pensando en la gente o escuchando a la gente, es como podemos, traer el apoyo de una u otra u otra manera”, señaló.