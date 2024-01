Anuncian a las ganadoras del Premio Mujer Tec 2024

El Tec de Monterrey dio a conocer el nombre de las 18 ganadoras en las 11 categorías que conforman al galardón Premio Mujer Tec, mismo que durante más de una década ha reconocido y visibilizado las historias, trayectorias, aportaciones y talento de estudiantes, egresadas, profesoras, colaboradoras y directivas de las instituciones que constituyen al Tecnológico de Monterrey: Tec de Monterrey, Universidad Tecmilenio y TecSalud.

Para esta edición, que lleva por nombre “Despertar lo cambia todo”, el Premio Mujer Tec registró un total de 156 postulaciones en sus distintas categorías, siendo la de ‘Poder Transformador’ la que alcanzó el mayor número de candidatas, esto al compilar un total de 39 nominaciones; además de que por segundo año consecutivo se reconoce a dos colaboradoras con mención especial: ‘Trayectoria’ y ‘Pionera Lumi Velázquez’, este último en honor a la doctora Luz María Velázquez, fundadora de esta presea.

De acuerdo con Zinia Padilla, directora de Cultura Institucional del Tec de Monterrey, el develar el nombre de las ganadoras de una edición más del Premio Mujer Tec, además de emocionante, es un recordatorio de que en el Tecnológico de Monterrey se ha avanzado de manera contundente en la apertura de espacios que permitan reconocer el trabajo y esfuerzo de las distintas comunidades que conforman a la Institución.

“Gracias a que existe un galardón con tanta historia como lo es el Premio Mujer Tec, podemos conocer la labor que día a día realizan nuestras colegas, estudiantes y egresadas. El manifiesto de esta edición nos recuerda que nuestro género no nos debe de encasillar en ciertos roles, que no tenemos que cumplir con las expectativas que se tienen sobre nosotras; y que lo importante es luchar por nuestros sueños, abriendo paso a otras mujeres y construyendo redes. ¡Enhorabuena a todas las ganadoras!”, agregó Padilla.

Las acreedoras al Premio Mujer Tec 2024, por categoría, son:

#She4She: Mujeres que lanzan iniciativas para que más mujeres tengan acceso a educación o al desarrollo de competencias que les permitan actividades remuneradas y formalidad en sus trabajos.

• Natalia Rodríguez Payan: Egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) del Tec de Monterrey. Actualmente es presidenta del grupo estudiantil Women Interested in Surgical Education (WISE).

• Pink Hawks 6606: El primer equipo mexicano integrado por mujeres en la competencia internacional de FIRST Robotics Competition en la categoría FRC. El equipo, liderado por Ana Isabel Zamora, busca hacer la ciencia y la tecnología más accesible para todas y todos.

• María Yolanda Burgos López: Egresada del Tec de Monterrey. Actualmente es directora del programa de Ingeniería en Innovación y Desarrollo. Bajo su dirección ha revitalizado programas como Women Mentoring in STEM (WMS) y Sacbé STEM Servicio Social.

Arte y Gestión Cultura: Mujeres que destaquen en arte, o bien, que incluyan en su producción artística temas con perspectiva de género.

• Xi Chen: Estudiante de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Publicó su portafolio de arte llamado “That’s How I Talk to Myself”, mismo que puso en circulación a través de la plataforma de e-commerce china Alibaba. Además, fue nominada como artista invitada en el Chinese Artist In America Network (CANN).

• Janeth Aguirre Elizondo: Graduada de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Ha destacado en la producción y gestión de proyectos cinematográficos. Sus obras “Souvenir d´un amor” y “El amor es una banda de Möbius”, junto con el documental “Al olvido”, reflejan su compromiso con el cine de Nuevo León.

Ciudadanía con Perspectiva de Género: Mujeres que trabajan por la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género.

• Dorely Medina Leal: Estudiante de nivel profesional en el Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Su trabajo en medicina aeroespacial con “AstroCare” la llevó a ser seleccionada entre 60 jóvenes globales por el International Air and Space Program de la NASA.

• Karina González Carrillo: Ha liderado iniciativas para apoyar a niñas y adolescentes con desafíos educativos, incluyendo estrategias socioemocionales y actividades físicas. Estas acciones beneficiaron a más de 3 mil estudiantes.

Deporte y Gestión Deportiva: Mujeres que destaquen en algún deporte o son promotoras de mujeres o niñas en esta área a favor de la igualdad de género de manera individual o bien dentro de la institución o empresa donde se desempeñen.

• Arely Montserrat Pérez García: Profesora de cátedra del Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Primera mujer en formar parte del staff de coacheo de futbol americano Liga Mayor y Juvenil en Borregos CEM con el título de Assistant H.C.

• Laura Patricia Garza Rendón: Egresada del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Durante su trayectoria ha promovido el entrenamiento acuático como un espacio de aprendizaje y rehabilitación con enfoque social. Como parte del Instituto de Psicología Endocéntrica lleva a cabo diferentes estudios e investigaciones sobre la percepción y la experiencia.

Emprendimiento: Mujeres creadoras de empresas, productos o servicios innovadores que faciliten la vida de las personas o que supongan una innovación en la gestión, organización o tecnología en su emprendimiento.

• Gabriela Angelina Bernal Ibáñez: Estudiante de nivel profesional en el Tec de Monterrey, Campus Toluca. Es fundadora y CEO de Gama Construction, empresa líder mundial en la transición sostenible e innovación en la construcción.

• Rocío Garza Gutiérrez: Graduada de profesional en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Es cofundadora y directora de “Dilo en señas”, una asociación civil que busca facilitar la educación y la inclusión integral en personas sordas en México.

Medio Ambiente: Mujeres cuyo trabajo sea ejemplar y destacado en temas relacionados con cambio climático y la sostenibilidad.

• Juana Isabel Méndez Garduño: Investigadora PostDoc del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible del Tec de Monterrey. Su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como “Energy and Buildings” por su enfoque innovador, utilizando técnicas de juego y simulaciones energéticas con una vertiente educativa.

• Fabiola Doracely Yépez Rincón: Profesora de cátedra del Tec de Monterrey. Desempeña un papel crucial como líder en EOTEC DevNet COP América, donde dirige y coordina actividades de desarrollo de capacitaciones centradas en herramientas geoespaciales y observación de la Tierra.

Ciencias: Mujeres que destaquen en las ciencias por su investigación o innovación dentro de su área de conocimiento.

• Marilena Antunes Ricardo: Profesora del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. En 2022 publicó 17 artículos científicos en revistas indexadas en Scopus Q1/Q2 de alto factor de impacto y, en 2023, se cuentan 12 artículos Q1/Q2.

Salud y Bienestar: Mujeres que destacan por crear y promover espacios de salud mental y bienestar con perspectiva de género.

• Rosalinda Adriana Ballesteros Valdés: Es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y Felicidad de la Universidad Tecmilenio. Su posición como presidenta electa en la International Positive Psychology Association (IPPA) y representante global para América Latina del International Positive Education Network (IPEN) resaltan su influencia en el campo de la psicología positiva a nivel mundial.

Poder Transformador: Mujeres tomadoras de decisiones que destacan por su trabajo con la innovación y/o la inclusión.

• Gabriela Gerón Piñón. Graduada de maestría del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. En 2023 recibió el reconocimiento internacional “Mujer Líder 2023” por la Fundación Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes América. Además, es miembro del Consejo Asesor Global de Educación Superior del G100, un distinguido grupo de las 100 mujeres líderes más influyentes del mundo.

Dentro de la categoría especial, la Institución presenta a las siguientes ganadoras:

Trayectoria: Mujeres que destacan por su gran trayectoria en las distintas categorías del Premio Mujer Tec y son ejemplo por seguir.

• María Belén Mendé Fernández: Graduada de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Es fundadora del Grupo Educativo R´evolution, el cual tiene operaciones en 145 países, más de 400 centros, +150 mil estudiantes, +280 mil egresados. Es presidenta de Scaled University Network y vicepresidenta de Fundación Universidad Empresarial Siglo 21.

Pionera Lumi Velázquez: Mujeres que tomaron iniciativas para el avance, participación y permanencia de las mujeres en un área sin representación.

• Irma De La Torre Lozano: Doctora en Ingeniería Química por el INSA de Toulouse, Francia. Ha participado en proyectos estratégicos del Banco Mundial como el diseño del Instituto Nacional de Metrología; de 2001 a 2007 estuvo al frente del Tec de Monterrey, Campus Querétaro como directora general, siendo la primera mujer en ocupar esta posición.

A lo largo del tiempo, el Premio Mujer Tec se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento al talento de las mujeres de la Institución, así como un ejemplo inspirador para que otras organizaciones creen iniciativas similares que cierren la brecha de género y visibilicen el poder transformador de las mujeres en la sociedad.

La ceremonia de entrega del Premio Mujer Tec 2024 se llevará a cabo el martes 12 de marzo de 2024 en la Sala Mayor de Rectoría, recinto ubicado en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Durante el evento, las ganadoras recibirán la presea “Muliere Amet” que significa “Mujer Retadora”. La escultura, diseñada por C37 e inspirada en la escultura “Fearless girl” de Kristen Visbal, simboliza el liderazgo de las mujeres de manera abstracta y atemporal.