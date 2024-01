“A quien me pongan enfrente, vamos a ganar”, Felifer sobre Aguado y Rivera

“A quien me pongan enfrente, vamos a ganar”, así respondió Felifer Macías Olvera a la posibilidad de competir contra dos ex panistas en las próximas elecciones, esto tras la salida de Paulina Aguado Romero, quien se unió a Movimiento Ciudadano, y Armado Rivera, quien se rumorea buscaría de nuevo la alcaldía, pero con Morena.

Para el aspirante a la alcaldía de Queretaro por el Partido Acción Nacional (PAN), es común que estos sucesos políticos pasen cada tres años, esto entre figuras políticas que ven trucadas sus aspiraciones políticas y buscan otras opciones.

“Esto pasa cada tres años, no debería ser novedad, los partidos van reciclando personajes según se van definiendo las posiciones. Hay quienes no cumplen con sus aspiraciones y sus proyectos personales y buscan otras opciones”, agregó.

En ese sentido, rechazó las declaraciones de Aguado Romero quien aseguró que el PAN tiene una “estructura de miembros muy cerrada” y, aunque acotó que no se ha definido si su pre candidatura sería única, aseguró que buscaría construir una candidatura de unidad. Además, llamó a los inconformes de otros partidos a sumársele.

“De ninguna manera, estoy construyendo un proyecto político de unidad. Hay respeto con ella, como persona la respeto y cada quien toma sus decisiones. Cualquier persona cabe en este proyecto, he hecho un llamado a una amplia alianza con los otros partidos y la sociedad organizada. (…) aquí mi llamado es no sólo al PRI y al PRD, también a MC y a quien no esté contento en otros partidos como en Morena y el Verde”, señaló.