14 mdp para espacio deportivo en Corregidora

Con una inversión de 14 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, entregó una nueva unidad deportiva en la colonia Ampliación José María Truchuelo, misma que se realizó en dos etapas.

“Vemos a muchos chavos, niños y familias, y a partir de ahora les quiero pedir que se tienen que adueñar de este espacio. Este espacio ya es de ustedes, y aquí se trata de que haya pura actividad social, deportiva, que en este anfiteatro haya actividad cultural con los jóvenes”, expresó el alcalde quien llamó a los vecinos a hacer comunidad y cuidar de este espacio.

Destacó también que ver esta unidad deportiva transformada es testimonio de que el pago de los impuestos municipales se está reflejando en obras como esta y otras que ha tenido esta colonia.

“Esta colonia no tenía calles, no había drenaje, no había iluminación, no había banquetas y por supuesto que mucho menos había esta Unidad Deportiva. Se transformó la colonia”, recordó el alcalde durante su mensaje.

En la explicación técnica, el secretario de Obras Públicas Municipales, Juan Carlos García Sánchez compartió que esta obra incluye un anfiteatro con capacidad para 100 personas, arcotecho con construcción de 682 metros de cubierta, cancha de usos múltiples, gradas, red de nylon tipo pescador para las porterías, iluminación con tecnología led, andadores, rampas, terrazas, áreas verdes, 55 luminarias led, sistema de riego, malla perimetral y estacionamiento.

El secretario agregó que durante los últimos cinco años de la administración que ha encabezado Roberto Sosa Pichardo, se han invertido más de 42 millones de pesos en esta colonia, en temas como agua, drenaje, iluminación, alumbrado, vialidades, banquetas y ahora la entrega de este espacio deportivo.

Nayeli Morua Chimal, agradeció a nombre de los vecinos, el trabajo de las autoridades para rehabilitar ese espacio deportivo y de esparcimiento, mismo que dijo, traerá grandes beneficios a la comunidad.

“Es de todos sabido que el deporte es una actividad que ayuda en el desarrollo físico, emocional y psicológico de quien lo práctica, por lo que es un elemento indispensable para que nuestra juventud tenga herramientas suficientes para la construcción de un futuro mejor. Estamos convencidos de que con su apoyo, lograremos promover buenas prácticas y un ambiente seguro y sano para todos”, concluyó.