Santiago Nieto está dispuesto a competir por el partido Verde Ecologista

El aspirante morenista al Senado de la República, Santiago Nieto Castillo, expresó su aceptación por ser candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalando: “No tengo ningún problema por ser siglado” por el Verde. Con confianza, espera ganar la encuesta para liderar la coalición Morena-PT-Verde, destacando la inexistencia de prohibiciones al transfuguismo político en México.

En ese sentido, Nieto Castillo anticipó la posibilidad de cambiar de bancada en caso de resultar electo, subrayando que ya comunicó al PVEM su disposición de participar en nombre del Verde. De llegar al Senado, señaló el morenista, él, o quien sea que represente la coalición, podrá cambiar de bancada si así lo desea.

“En México no existe una prohibición de transfuguismo político; La Suprema Corte de Justicia ha planteado esa posibilidad y una persona que pueda llegar siglado por el PVEM, PT o Morena podrá cambiarse al grupo parlamentario del que desee formar parte. Yo no tengo problema con ser signado por el PVEM y así se lo he hecho saber a líderes de ese partido a nivel nacional”, señaló.

Aunque ha iniciado precampaña y recorridos por Querétaro, no solicitará licencia a su cargo de procurador de Justicia en Hidalgo hasta definirse como candidato, asegurando que no esperará hasta 90 días antes de las elecciones para renunciar, sino en el momento en que se defina si será candidato.

Por otro lado, señaló que no se encuentra en la carrera por el Senado buscando un cargo y apoyará a quien abandere la candidatura, recordando que aún será necesario que el partido defina si la candidatura será encabezada por una mujer. Aun así, acotó que no buscará por ahora la candidatura a la alcaldía de San Juan del Río, de donde es oriundo, señalado que “no tiene Plan B”.

“Yo voy a estar trabajando, ya sea Paola Arce, Andrea Tovar, Beatriz Robles o Rocío Rojas, de manera coordinada con ella, quien sea designada. Más allá de las personas, lo importante es el proyecto, llevar a la Cuarta Transformación a Querétaro y sacar al Partido Acción Nacional (PAN) del Palacio de la Corregidora. No tengo plan B, el A tiene que ver con el Senado de la República y no estoy aquí buscando un espacio (político)”, aseguró.

A pesar de ello, durante sus recorridos en el estado, observó un “ánimo de fiesta” similar al de 2018, evidenciando un “deseo de triunfo” para que Claudia Sheinbaum encabece la sucesión presidencial, resaltando las decisiones de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y su equipo de campaña y considerando estos movimientos como decisiones de “una jefa de estado”.