Detienen a integrantes del equipo de Chema Tapia por pegar propaganda electoral en mobiliario urbano

El candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, Chema Tapia a través de su cuenta de X denunció que integrantes de su equipo de campaña fueron “perseguidos, amenazados, agredidos y detenidos” de manera arbitraria por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) en la inmediaciones de Blvd. Bernardo Quintana y la intersección con la Carretera 57.

En el mensaje publicado por Tapia, hizo un llamado enérgico a las autoridades pidiendo que dejen de intervenir en el proceso electoral, acusando tajantemente a Luis Bernardo Nava Guerrero, alcalde de Querétaro y a Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro de estar detrás de este hecho en contra de su equipo de campaña.

Cabe señalar que en la cuenta de X de la SSPM, informaron que dos personas y un menor de edad fueron detenidos por adherir propaganda a un mobiliario urbano sin autorización; esta detención se dio por un reporte ciudadano.

Según lo informado por el equipo de Chema Tapia, fueron tres los detenidos por distribuir propaganda del candidato; entre ellos se encuentra Iván Reyes, quien es el representante de Tapia Franco ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien según menciona, “estaba siendo seguido” por funcionarios municipales de Querétaro.

“Los policías municipales no me dicen porque estoy detenido, solo por estar repartiendo propaganda electoral de mi partido y mi candidato, pero no me dicen la razón, solo porque los funcionarios que nos venían siguiendo por repartir propaganda se los indicaron”, comentó Iván Reyes.