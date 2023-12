Revocan sentencia a José Antonio Rico por caso de Caja Libertad

José Antonio Rico, quien fuera socio de Juan Collado, fue revocado de una sentencia de 15 años por el caso de la compra venta del edificio de Caja Libertad, por lo que se ordenó su liberación inmediata por medio de un tribunal colegiado.

José Antonio Rico Rico, fue coacusado junto a Juan Ramón Collado de haber simulado la venta de un inmueble en el estado de Querétaro y haber realizado operaciones financieras con recursos ilícitos, según informes del Poder Judicial de la Federación.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal fue quien resolvió que las operaciones financieras por las que fue acusado Antonio Rico, no son reiteradas y que el dinero no tiene origen ilícito del expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, por lo que dictó fallo absolutorio, al concluir que no se acreditaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, confirmaron autoridades judiciales.

Los magistrados consideraron que estos aspectos impiden establecer la existencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por consecuencia, de delincuencia organizada, pues este delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opere de manera reiterada.

Tras estw dictamen, José Antonio Rico abandonó el Reclusorio Norte este 29 de diciembre luego de permanecer durante cuatro años. Con lo anterior, ningún involucrado en el caso de la Caja Libertad se encuentra preso; cabe destacar que el pasado 21 de septiembre le concedieron la libertad provisional a Juan Collado.

Con información de Quadratin Querétaro