“Nos quedó la espina clavada de no estar peleando el play in”: Mauro Gerk

El estratega de Club Querétaro, Mauro Gerk, reconoció que se tiene la “espina clavada” por no pelear un puesto del Play In en el Apertura 2023, por lo que buscarán hacer lo propio para el Clausura 2024.

Actualmente el conjunto queretano continúa con sus sesiones de entrenamiento en el FC Total previo a su inicio de participación para el Clausura 2024, en donde su primer rival será Toluca.

Señaló que continúan preparándose para jugar sus partidos amistosos, previo al arranque del próximo torneo.

“Nos quedó la espina clavada de no estar peleando por el Play In, ahí es a donde vamos a apuntar. El equipo debe tener un crecimiento, hoy el objetivo más allá de no pagar la multa, también es estar peleando la calificación a una liguilla” mencionó.