No se tienen previstas sanciones por suspensión de concierto de Luis Miguel

El subsecretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín, mencionó que debido a que la suspensión del concierto de Luis Miguel, el cual se tenía pronosticado desarrollarse la noche de ayer, fue por causas de fuerza mayor, por lo que no se aplicarán sanciones al respecto.

Fue la noche de ayer cuando se tenía programada la celebración del concierto en el estadio La Corregidora, sin embargo, debido a la lluvia que se presentó en el estado de Querétaro, se anunció que se reprogramó para el día de hoy a las 20:00 horas.

Señaló que de acuerdo a las normas de la capital queretana y de Protección Civil, los organizadores de este concierto tendrán que ofrecer la posibilidad de que aquellos que adquirieron un boleto para este evento puedan obtener su reembolso, por lo que dijo esperar un comunicado al respecto por parte de dichos organizadores en las próximas horas y, en caso de no haberlo, se tendrá que imponer una multa al respecto.

“Ellos tienen que avisar, en su caso, la suspensión y dar la cara públicamente, como lo hicieron ayer, y tienen que informar los métodos de devolución del recurso erogado, o de algún tipo de boletaje (…) todo este tipo de eventos si se infringe debe de haber una sanción, aquí ellos ya han llevado el cumplimiento y la observancia del reglamento de espectáculos, hasta el momento no puedo decirles que se les va a sancionar, insisto, evidentemente fue una causa de fuerza mayor” enfatizó.

El subsecretario mencionó que los organizadores han cumplido hasta el momento con las normas y protocolos establecidos, como el anunciar la suspensión del evento.

Detalló que en caso de que las condiciones del clima, o alguna otra causa de fuerza mayor, impida de nueva cuenta la celebración de este concierto, los organizadores tendrán que informar sobre la suspensión, realizar los reembolsos correspondientes y anunciar otra fecha para reprogramar el evento; señaló que en caso de no hacer estas acciones para este tipo de situaciones, se pueden imponer multas de hasta más de 500 mil pesos.

Insistió que, mientras un evento que no se desarrolle se encuentre justificado debido a que fue por causas de fuerza mayor, y se cumpla con los protocolos establecidos, no se podrán imponer sanciones económicas.

“Si está justificado que el evento se suspendió por causa de fuerza mayor, por supuesto que no podríamos sancionar, lo que sí podríamos sancionar es que no avisen, no informen sobre los métodos de devolución del dinero pagado por los fans” explicó.

Detalló que se vendieron un total de 23 mil 850 boletos para este concierto, y quienes adquirieron alguno de los mismos, tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso.