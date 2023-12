Mascotas no deben ser opción de regalo navideño

Omar Ayala Ramírez, director de la Unidad de Cuidado y Protección Animal (UCPA) del municipio de Corregidora, pidió tomar conciencia a quienes desean conceder a los niños que piden en esta temporada a una mascota como regalo, y “antes de adquirir alguna mascota, que realmente sepan todo lo que conlleva el tener un cuidado responsable hacia esos animalitos”.

“Le pedimos en estas fechas a los Reyes Magos, a Santa Claus, que consideren bien el regalo que van a dar a los niños. Que principalmente deben saber bien los cuidados, qué necesidades conlleva el tener o adquirir una mascota; que sea a conciencia y tengan en cuenta que van a tener muchos años a un animalito bajo su reguardo. Entonces, los invitamos para que tomen conciencia si es lo que quieren los niños”, puntualizó.

Indicó que para tener una mascota se debe considerar si se tiene el espacio en el que estará y se desarrollará, el tiempo que se le tiene que dedicar y los cuidados que se le debe dar.

“En estas fechas lo que muchos niños piden son mascotas, pero posteriormente empiezan a ver que si el animalito destruye las cosas, que si el animalito ya creció de más, o que simple y sencillamente no tiene tiempo o espacio, es donde muchas veces no es lo que esperaban y se llega al caso del abandono. No pasa esto en muchas ocasiones, en otras los animalitos, afortunadamente, llegan a excelentes hogares, con gente responsable que ama tanto a un animalito que se vuelve parte de la familia”, señaló.

Subrayó que en la UCPA hay muchos “animalitos” en espera de una segunda oportunidad, por ello promueven la adopción. Las mascotas que están a la espera de un nuevo hogar cuentan con su cuadro de vacunación y están esterilizados.

“Nosotros hacemos la invitación, tenemos diferentes opciones en cuanto a qué animalitos tenemos pequeños, grandes, de talla mediana; tenemos animales que están a la espera de una segunda oportunidad de vida y de dueños o de gente que les dé mucho amor”, enfatizó el funcionario, quien reiteró la importancia de dar a las mascotas un trato y cuidado digno, de darles protección y atención, porque son seres vivos, que demuestran su lealtad, agradecimiento y son incondicionales.