Leyes de ingresos de los municipios se aprueban de acuerdo a las necesidades de las demarcaciones: Guillermo Vega

En Sesión de Pleno de la Legislatura local se aprobaron las 18 leyes de ingresos de los municipios del Estado de Querétaro, ante lo que el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega, aseguró que la aprobación de dichas leyes se realizó debido al conocimiento de las necesidades de las demarcaciones de la entidad.

Aseguró que las administraciones municipales están haciendo un esfuerzo para resolver los problemas que tienen en sus demarcaciones, y dijo que su partido respalda a los 18 ayuntamientos de la entidad.

“Los ayuntamientos encabezados por alcaldesas y alcaldes, pues están haciendo un esfuerzo por sacar adelante los retos que se les presentan en sus municipios, yo quiero desde luego resaltar a nombre de Acción Nacional nuestra confianza a los ayuntamientos del municipio de Amealco de Bonfil, al municipio de Arroyo Seco, al municipio de Cadereyta, de Colón, de Corregidora, de El Marqués, de Ezequiel Montes, de Huimilpan, de Jalpan, de Landa de Matamoros, de Pedro Escobedo, de Peñamiller, de Pinal de Amoles, de Querétaro, de San Joaquín, de San Juan del Río, de Tequisquiapan y de Tolimán” mencionó.

Al respecto, habló la diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra, quien dijo que votó en contra de 17 leyes de ingresos, ya que no se garantiza el que no se incremente el impuesto del predial, además de que las leyes de ingresos de los municipios de Colón, Jalpan de Serra, San Juan del Río y Pedro Escobedo no topan el mencionado impuesto.

“Topar del impuesto predial es una completa simulación, pues todos los transitorios de las leyes de ingreso tienen cláusulas excepcionales para incrementar el impuesto predial, como el hecho de que si tú como dueño del inmueble le realizas modificaciones físicas (…) automáticamente el valor del predio aumenta, y con ello, el presupuesto que se paga del impuesto del predial” mencionó.

Al debate se sumó el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (Partido Verde Ecologista de México), Ricardo Astudillo, quien aseveró que no se puede minimizar el trabajo de los municipios en estas leyes.

“No podemos decir aquí decir o hablar de 15 municipios, de 17, dejar uno fuera como si no necesitara ese municipio, el más alejado, el más pequeño, tener su recaudación en base al valor que tiene cada propiedad” enfatizó.

Puntualizó que Arroyo Seco es de los municipios que requiere apoyo de la Federación para su comercio y desarrollo, también aplaudió a los 18 presidentes y presidentas municipales por sus labores, ya que aseguró que han buscado obtener mayor recaudación de ingresos; aseveró que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador busca una economía estable para el país, y el aprobar los 18 dictámenes es la forma de llegar a este objetivo.

Ante estas declaraciones, Andrea Tovar contestó que el objetivo de los legisladores locales es velar por los intereses de Querétaro y no únicamente de la Federación, y reiteró su argumento de votar en contra de las 17 leyes debido a que el impuesto predial no está topado.