Exgobernadores del PRI apoyarán en campañas

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigaíl Arredondo, mencionó que el exgobernador del estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, junto con su esposa, estarán involucrados en algunas campañas políticas de la entidad.

A pesar de lo anterior, mencionó que José Calzada no se encuentra buscando ningún puesto político, por lo que únicamente buscará aportar en las campañas de los nuevos candidatos con el único fin de ayudar principalmente a las candidaturas de la zona metropolitana del estado.

“Con el último que estuve hace apenas unos días fue Pepe Calzada y me dijo que se iba a incorporar en diferentes campañas, Sandra también, su esposa, que se van a incorporar, si bien, no en todos los municipios, van a tratar en, al menos, si en la zona metropolitana” comentó.

Consideró estas acciones ayudan en la moral al partido, además que el apoyo de José Calzada es importante debido a su buena gestión que tuvo como gobernador del estado.

Señaló que se podrán ver a diferentes actores del partido colaborando, como al exgobernador de Querétaro Enrique Burgos, quien aseguró que sigue siendo recordado por diferentes sectores de la población queretana.

“Sin interés (político) porque ninguno va a algún un cargo, no, no, no, por realmente por un tema de ayudar, a fortalecer, por ahí van a estar viendo actores, hombres y mujeres que también tienen afinidad a ellos” mencionó.

Otro de los exgobernadores de la entidad, Mariano Palacios Alcocer, también colaborará al partido en las próximas elecciones, por lo que aseguró que los tres exgobernadores mencionados continúan activos al interior del PRI.

Finalmente, reiteró que todos estos apoyos son un apoyo moral al partido para la “operación cicatriz” que se está efectuando en la entidad.