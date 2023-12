Descartan incremento en predial y presencia de nuevos impuestos en el 2024

Después de efectuarse la primera parte de la sesión de los trabajos para análisis y aprobación del paquete fiscal 2024 de Querétaro en la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local, el presidente de dicha comisión, Gerardo Ángeles Herrera, señaló que no se tienen contemplados nuevos impuestos ni un incremento en el predial para el próximo año.

Aseguró que la economía de los queretanos no se verá afectada y dijo que tampoco se tienen previstos incrementos de impuestos en traslados de dominio.

“Podemos ver en términos generales que hay varias constantes, que no hay incremento en el predial, están topados todos, el ciudadano va a pagar lo mismo que ha pagado en el año pasado, no hay incremento en traslado de dominios, no hay nuevos impuestos, no hay nuevos derechos, entonces en términos generales vemos un año en el que la economía familiar no se va a ver afectada en términos de impuestos en los diferentes municipios” señaló.

También mencionó que las demarcaciones están haciendo un esfuerzo para obtener una recaudación propia, sin embargo, existen aquellos municipios que contemplan el 97% de aportación federal y el 3% de ingresos propios, como es que caso de Peñamiller, por lo que aseguró que se tiene que buscar revertir esta situación.

“El tema de que los municipios cada vez hacen un esfuerzo mayor para poder hacer una recaudación propia (…) vemos en las gráficas que pudieron observar ustedes, que hay municipios que el 97% es aportación federal y el 3% es propia, entonces necesitamos balancear eso” explicó.

También destacó que el Gobierno Federal reportó un incremento para los municipios, sin embargo, señaló que habrá que ver si dichos incrementos llegan realmente a las demarcaciones.

Aseveró que la actual administración del Gobierno Federal ha realizado recortes en los últimos años, pero a pesar de esta situación, en la entidad se han planteado estos escenarios y, es por ello que no han impactado dichos recortes a la entidad.

Aseguró que el Gobierno Estatal tiene como prioridad a los sectores de movilidad, seguridad y energía en el paquete fiscal 2024, sin embargo, no se descuidarán otros rubros como cultura, juventud, salud, entre otros.

Será el jueves de la presente semana cuando los trabajos del paquete fiscal 2024 continúen en la Legislatura local.