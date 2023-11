Son 13 municipios que ya tienen propuesta de Ley de Ingresos 2024

El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Gerardo Ángeles Herrera, mencionó que son 13 municipios de la entidad queretana que ya se encuentran listos para entregar sus Leyes de Ingresos 2024; recordó que fue el día de ayer cuando el Municipio de Querétaro aprobó su respectiva ley.

Agregó que se han sostenido reuniones con la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, y agregó que se tiene pensado que el proyecto fiscal del Poder Ejecutivo sea recibido el día jueves; indicó que en este día es cuando van a tener todos los documentos completos para conformar el paquete fiscal del 2024.

Aseguró que se conformará un presupuesto responsable, el cual tendrá como objetivo que el estado de Querétaro continúe con su crecimiento y, además, proteger la economía de las y los queretanos de los impuestos.

Señaló que si habrá aumentos en los recursos económicos, dentro de los cuales destacó que los sectores de seguridad, movilidad y justicia forman parte de los rubros más beneficiados.

“De los municipios ya hay 13 que están listos y hoy me entero que por el periódico que el día de ayer hizo su aprobación, el alcalde está anunciando que (…) no viene nada extra, y bueno San Juan del Río también pero hasta no tenerlo nosotros no podemos dar una opinión” señaló.