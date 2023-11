Ricardo Anaya es un perseguido político de un régimen tirano: Guillermo Vega

El ahora precandidato al Senado de la República, Ricardo Anaya, es un perseguido político de un régimen tirano, declaró el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega.

Aseguró que se encuentra contento de ver a Anaya regresar a la política, y mencionó que esta postulación a la candidatura la votará a favor en el Consejo Nacional de su partido.

Aseveró que México requiere de este tipo de actores políticos para construir un escenario de unidad y mejores tiempos; aseveró que para los fines mencionados las “mentes” como la de Ricardo Anaya son necesarias.

“La realidad es que él es un perseguido político de un régimen tirano que, como en otros países, persigue a sus opositores” señaló.

Reiteró que el actual Gobierno Federal es un régimen “tirano” que no únicamente persigue a sus opositores, sino también “a los de casa”, ya que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se “encarniza” con aquellos con no comparten sus ideales; como prueba de ello, recordó cuando el presidente no le permitió a “su protegida” Claudia Sheinbaum, trabajar con Omar Harfuch, debido a que este último mencionado trabajó con Felipe Calderón.

Por lo anterior mencionado, concluyó que López Obrador es un hombre con muchos resentimientos, y agregó que Ricardo Anaya dijo cosas reales que le incomodaron al actual presidente, y es por ello que le “montaron un show” para justificar la persecución política.

Puntualizó que, en términos de seguridad y justicia no hay un procedimiento al respecto, ya que quien acusa a Anaya es Emilio Lozoya, en donde esclareció que este último mencionado sí se le ha demostrado que se ha quedado con un dinero adquirido de forma ilícita; aseguró Emilio Lozoya protege a otros involucrados.

“En términos de justicia no hay un procedimiento o porque quien acusa a Anaya es este señor de Pemex, Lozoya, que ese sí es el que está en la cárcel, al que le han demostrado que se quedó todo el dinero que él dice que repartió” finalizó.