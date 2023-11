Revocación de mandato no está considerada en la ley de participación ciudadana

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, mencionó que el tema de la revocación de mandato no se encuentra contemplada en la construcción en la iniciativa de ley de participación ciudadana.

Mencionó que ni el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ni los colectivos han propuesto en las mesas de trabajo la posibilidad de integrar una revocación de mandato, ya que se están concentrando en dichas mesas en otros mecanismos de participación.

También agregó que esta modalidad de participación ciudadana no se encuentra reglamentada, por lo que se tendría que hacer un análisis profundo en caso de que se solicite incluirla.

“En realidad, la revocación de mandato no viene considerada, en efecto es un mecanismo de participación que no está reglamentado y que, obviamente, no me pudiera adelantar yo ahorita, no está considerada, eso si te lo puedo decir porque no lo contemplamos” explicó.

Indicó que actualmente se está trabajando sobre las inquietudes mostradas por los colectivos ciudadanos y del propio instituto electoral; explicó que el siguiente paso será el socializar dichas inquietudes y, posteriormente, se tendrá listo el documento para presentarlo en la legislatura local.

Presumió que Querétaro es la entidad número 14 que trabaja en una ley de participación ciudadana, y aseguró que la idea es tener a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en este tema.

“Lo que sí te puedo decir es que hoy somos el número 14 a nivel nacional con la ley de participación ciudadana que tenemos, y que la idea es que podamos ocupar los primeros lugares con esta nueva ley que estaremos presentando” mencionó.

Explicó que falta tener una última reunión con el titular de la Secretaría de Planeación y Participación del Estado de Querétaro, Antonio Rangel, con los colectivos y el instituto mencionados, para poder tener las conclusiones sobre estos trabajos.