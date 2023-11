Presupuesto para el Instituto de Atención de Pueblos Indígenas no es ejercido: Yasmín Albellán

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Yasmín Albellán Hernández, mencionó que se tiene el desconocimiento sobre el cómo se ha ejecutado el recurso económico de 15 millones de pesos que se le designó al Instituto de Atención de Pueblos Indígenas, el cual está encabezado por Aurelio Sígala Páez.

Mencionó que, en el caso del Municipio de Amealco Bonfil, Aurelio Sígala Páez se comprometió a abrir una casa de enlace, sin embargo, aseveró que únicamente dio el tiempo de una semana para recibir las demandas de los pueblos indígenas de forma personal; aseveró que no todos los integrantes de la comunidad indígena tienen la posibilidad de movilizarse para realizar estas demandas en un corto periodo de tiempo.

Cabe recordar que Sígala Páez comentó que se había utilizado un 30% del recurso de los 15 millones de pesos designados a este instituto.

Aseguró que la comunidad indígena ha tenido que financiar sus propias demandas, por lo que dijo no saber cómo se está gastando este recurso público; aseveró que la comunidad indígena ha sido engañada y que dicho instituto ha jugado con los sentimientos de la gente.

“Realmente no sabemos ese recurso dónde se ejecutó, no sabemos si fueron 15 millones de pesos porque no vemos nada, de nosotros, de nuestra parte, de nuestra gestión que hicimos hacia la gente que fue a su oficina del ingeniero, pues tuvieron una mala noticia que ahí no hay apoyos”, mencionó.