Por primera vez se logra en Querétaro justicia por Violencia de Género en actividades ecuestres

En rueda de prensa, la Asociación Cabalgata Queretana compartió en rueda de prensa el primer caso que ha sido ganado en el estado por violencia de género en el gremio ecuestre.

Dicho caso, se derivó de violencia de género contra la actual presidenta Rocío Landa Mediana, quien fue víctima de diversos hechos por abanderar dicho cargo en un entorno en el que pertenecen más hombres que mujeres.

A finales del 2021 se informó al ahora expresidente sobre la nueva mesa directiva, lo que provocó diversos señalamientos hacia Rocío Landa, no solo de parte del ahora enjuiciado, sino también de más jinetes pertenecientes a la misma.

“A estos hechos no le di importancia al principio, ya que pese que era algo normal, pues generalmente dentro del mundo ecuestre te tratan como hombre y es recurrentes escuchar frases como: son viejas, no hagas caso, anda hormonal mejor ni le digas nada, que lo haga ella es mujer y que nos avisé cuando ya tenga todo preparado, no inviten más viejas a montar, luego va querer venir la mía, entre muchas más”, señaló la presidenta.

Sin embrago, Landa Medina expresó que una vez que surgió molestia porque por primera vez una mujer tenía el cargo de la presidencia, comenzaron las agresiones hacia la misma.

“En primera instancia siendo cuestionada cuando notifiqué a la Federación por medio de chats internos como el ¡Por qué no nos dijiste que ibas a hacer movimientos? No te mandas sola; cómo te atreves a afectar a nuestro compañero, pide disculpas; está sensible y mal emocionalmente, acaba de perder a su madre y no piensa; y muchas más que se encuentran con pruebas de audio y texto dentro de mi denuncia, fueron ataques que ya directas hacia mi persona y entonces me asustaron, me bajaron y me humillaron”, comentó la afectada.

A partir de ahí, se tomó la decisión de acudir a la fiscalía 4 en donde se determinó que estaba siendo víctima de violencia de género por lo que se inició la carpeta de averiguación CI/QRO/13153/2022 por el delito violencia de género, un procedimiento que después de un año y medio, la juez determinó la culpabilidad del principal actor y quien fuera el expresidente de dicho organismo en el estado de Querétaro del 2010 al 2021.

El pasado octubre de este 2023, la Juez determinó multa por reparación del daño, libertad condicionada por un periodo de seis meses en donde se tiene que acudir a firmar ante las autoridades, orden de restricción a no menos de 100 metros de distancia y ningún acto ni físico ni verbal que provoque algún tipo de violencia, ya que en caso de incurrir en alguna falta podría ir a prisión por tres años y una multa por hasta un millón de pesos.

“Hoy me atrevo a compartir mi experiencia porque me parece necesario comentar que la violencia no siempre son golpes, también hay violencia verbal, psicológica y social, la cual era un tema nuevo para mí y sé que es un tema para muchas mujeres, por lo que pueden acercarse y yo acompañarles a que realmente se les haga justicia y no desconfíen de las autoridades”, mencionó la actual presidenta respecto a la resolución de su caso.

Finalmente, agradeció a las autoridades como el Instituto de las Mujeres, la bogada de oficio Lic. Lidia Medina, así como la fiscal la Lic. Jessica Hernández por permitirle llevar a juicio a su violentador principal, deseando que este caso que se tomé como un parte aguas para todas las mujeres que en algún momento han vivido esto y más en el mundo del caballo, “no tengamos miedo a denunciar porque hoy mi palabra y mi honorabilidad, no se puso en en duda, valió la pena todo. Se hizo justicia”, concluyó.