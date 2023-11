Dejar de normalizar la desigualdad laboral es clave para romper la brecha de género: Norma Cerros

La brecha de género en el sector laboral es una de las desigualdades y violencias que viven las mujeres más difíciles de abordar, por lo normalizado que se tiene al interior de las empresas, pero también entre las y los colaboradores.

¿Alguna vez has sentido que algo no es del todo justo? ¿Qué como mujer vives situaciones que no afectan a tus pares hombres? Probablemente tienes razón y no, no exageras; esa es la primicia con la que Norma Cerros desarrolla su texto.

Ella como profesionista, abogada y madre, experimentó de primera mano las desigualdades que complican la vida laboral de las mujeres. Además de su propia experiencia, Norma identifica como la integración de este sector de la población al mundo laboral y su acceso a la educación ha sido una lucha constante, sobre todo en áreas como la ingeniería, la ciencia y la tecnología.

El incMty tiene un enfoque impulsor a las tecnologías que permiten la resolución de problemáticas globales, como la falta de agua, el cambio climático o la incorporación de las inteligencias artificiales. Es en este contexto donde resalta la urgencia de analizar la exclusión que aún viven las mujeres e impulsar un cambio de paradigma para enfrentarlo; comenta la escritora.

El sistema excluye a las niñas y adolescentes en estas áreas del conocimiento, enviando mensajes limitantes; por ello, es fundamental inspirar a las niñas y adolescentes, con referentes. Hacerlas creer que es posible y luego conforme van creciendo darles las herramientas para que lo ejecuten, combatir esa brecha.

Miriam Vega Sánchez Editora de productos especiales Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. La escritura es la herramienta que yo he elegido para contribuir a la construcción de una sociedad más crítica y sensible ante las problemáticas enfrentamos como humanidad. He desempeñado esta profesión desde el 2018 y estoy ávida de incorporar nuevas formas y narrativas a mi trabajo periodístico.