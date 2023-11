Entregan galardones al Mérito Empresarial en San Juan del Río

Con el propósito de reconocer el trabajo de las empresas e instituciones académicas que contribuyen con la productividad y la actividad comercial de la región, fueron entregados los galardones al Mérito Empresarial y Académico 2023 de la de la Asociación de Industriales y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), ambas del municipio de San Juan del Río.

El evento fue encabezado por el secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, en representación del gobernador, Mauricio Kuri González, quien en su mensaje reconoció el trabajo de los empresarios.

“Cada uno de ustedes dejará una huella indeleble en el municipio de San Juan del Río, y este premio no solo lo vean como un reconocimiento, sino como un estímulo para seguir liderando con visión de responsabilidad, no solo sus empresas, sino el bienestar de San Juan del Río. Hoy las empresas tienen cada vez más responsabilidad sobre el crecimiento de las comunidades, creo que en este caso no será la excepción”, dijo Marco Antonio Del Prete.