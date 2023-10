Ricardo Lavolpe pide disculpas por no convocar a Cuauhtémoc Blanco

El ex entrenador de la Selección Mexicana pidió disculpas por no convocar a Cuauhtémoc Blanco en el mundial de Alemania 2006, sin embargo, aceptó que el ahora gobernador de Morelos no “encajaba” en su sistema de juego.

Cabe recordar que en el mundial de Alemania 2006, México quedó eliminado en los octavos de final en tiempos extras ante Argentina, donde un gol de Maxi Rodríguez acabó con las esperanzas de los mexicanos de llegar al quinto partido en dicha edición mundialista.

“Me pude haber equivocado o no, tal vez mi equivocación está en que yo digo que los sistemas de juego están por encima de los jugadores, para mí el futbol es un ajedrez, para mí no entraba dentro del sistema de juego”, declaró el estratega argentino, Ricardo Lavolpe.

Por su parte, el ex jugador de Club América, Cuauhtémoc Blanco, reconoció que sí se molestó por no estar presente en la plantilla de la Selección Mexicana del mundial mencionado, sin embargo, aseguró que no es rencoroso y en caso de encontrarse con el entrenador argentino no tendría problema en saludarlo; cabe señalar que Ricardo Lavolpe prefirió llevarse a su entonces yerno, Rafael García a la justa mundialista.

“Si me encabronó que no me haya llevado porque en lugar de llevarse a su yerno y llevarme a mí, pues hay niveles; yo no tengo ningún problema, hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga, obvio que si me dolió muchísimo, pero si lo veo no tengo problema en saludarlo”, comentó Cuauhtémoc Blanco.