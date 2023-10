Paul Ospital podría contender para el Senado

El actual diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, declaró que su posibilidad de representar a su partido en la disputa por un puesto en el Senado de la República es algo que ya se ha estado hablando en su facción.

Fue el domingo pasado cuando el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, visitó a la dirigencia estatal de su partido y mencionó ante medios de comunicación que tenían buenos cuadros para contender por un puesto en el senado y, acto seguido, señaló a Abigaíl Arredondo y Paul Ospital.

Respecto a una posible coalición en la entidad queretana, respondió que debe de ser una realidad, ya que se encuentra a favor de las alianzas “totales”; indicó que las coaliciones “parciales” no funcionan, y expuso un ejemplo de ello cuando su partido se unió con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Yo soy partidario de las alianzas totales, no creo, además la evidencia me da la razón (…) nosotros entendemos que las alianzas parciales no sirven, además la experiencia nos da la razón, como cuando fuimos en una alianza parcial con el verde, no sirvió, confundimos al electorado” explicó Paul Ospital.

Aseveró que cada partido está en su derecho de proponer a sus perfiles más competitivos, sin embargo, reiteró que la unión es importante, ya que de lo contrario Morena pudiera aprovechar de esta situación.

Destacó que se tienen que unir esfuerzos para que la alianza pueda tener efecto en el territorio mexicano; aseguró que lo fundamental es ponerse de acuerdo para escoger a los mejores perfiles para el Frente Amplio por México.

“A ver, los gallos blancos es el frente amplio por México, va a haber gallos azules, gallos amarillos, cada partido tiene su propuesta, lo más importante al final del día es ponernos de acuerdo, cada partido puede proponer, puede postular, de poner sus candidaturas” enfatizó.