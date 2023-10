“No vengo a escuchar tu ponencia”: Guillermo Vega a Armando Sinecio

En el apartado de preguntas de la comparecencia del secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar, el diputado local de Morena, Armando Sinecio Leyva y el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero protagonizaron un momento de intercambio de palabras.

Esto ocurrió luego de que Sinecio Leyva intentara hacer comentarios adicionales a los cuestionamientos realizados, los cuales fueron negados por Vega Guerrero quien contestó tajantemente que él no venía a escuchar una ponencia del militante de la oposición en la entidad queretana.

Posteriormente le pidió a Armando Sinecio respetar el formato correspondiente para el desarrollo de dicha comparecencia, ya que el diputado local por Morena había intentado hablar después de haberse realizado el bloque de preguntas correspondientes.

“A ver, tú no eres ponente en esta conferencia, entonces limítate a hacer la pregunta, ya la hiciste, y te la va a contestar el ponente, punto, todos tenemos derecho de hablar Armando, ya hablaste, respeta el formato por favor (…) yo no vengo a escuchar tu ponencia, vengo a escuchar la ponencia del secretario” intervino Guillermo Vega.

La pregunta realizada por Armando Sinecio, fue para cuestionar al titular de la SEDEA sobre el por qué no se realizaban prácticas o ensayos en la zona norte del estado, en donde se encuentra el semidesierto, para trabajar sobre especies tropicales, ya que explicó que no se está explotando dicha zona en la entidad queretana.

Tras esta pregunta, el secretario de desarrollo agropecuario respondió que se ha estado trabajando en la zona serrana y en el semidesierto, sin embargo, se han brindado los apoyos correspondientes a los municipios dependiendo de las propiedades de cada una de las demarcaciones, y expuso como ejemplo al municipio de Landa de Matamoros, en se le ha apoyado para el cultivo del café, con las donaciones respectivas.

Puntualizó que en la zona del semidesierto, les favorecen las condiciones para el cultivo del frijol.

Finalmente concluyó y reiteró que los apoyos que se brindan a los municipios varían de acuerdo a las propiedades que se tengan en la zona, y también añadió que se brindan apoyos y recursos para la zonas en donde carecen de cultivo.

“Estamos involucrados en todos los municipios, los programas son estatales, los programas obviamente no son únicamente para los municipios ´pero inclusive, probablemente a lo mejor me ayudas, y tienes identificado a algún bloque de un grupo de manera particular que requiera del apoyo del Gobierno del Estado con mucho gusto también lo podemos revisar” contestó Rosendo Anaya.