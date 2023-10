No se le puede obligar a un médico a practicar el aborto: Miguel González

Ante la posibilidad de que el tema de lo aborto sea trabajado en la Legislatura local, el presidente del Colegio Médico del estado de Querétaro, Rodrigo Miguel González Sánchez, aseveró que no se debe de avanzar una legislación en favor del aborto.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto, por lo que se ha especulado que este tema pudiera ser discutido en el Congreso local.

Recordó que los médicos tienen la objeción de conciencia y no se les puede quitar, ya que cada profesional de la salud debe de tener libertad de decidir el atender o no a un paciente.

Aseveró que ningún médico desea realizar este acto, ya que los profesionales de la salud se han formado para no dañar a la vida.

Añadió que el aborto se ha convertido en la primera causa de muerte a nivel mundial, y dijo no explicarse el por qué la legislación sobre el aborto ha avanzado en México.

“Es una situación que no tiene mucho sentido para nosotros, nosotros fuimos formados para no dañar (…) en ese principio de no dañar pues no podemos quitarle la vida a un ser humano que ya lo tiene” mencionó.