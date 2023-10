“Ni lo venden, ni lo prestan”; Charros lamentan abandono del Lienzo Charro municipal

“Ni lo venden, ni lo prestan”, así lamentó José Luis Maldonado Álvarez, presidente del Consejo Directivo de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro, el abandono del Lienzo Charro municipal “Constitución de 1917”, que desde 2015 se encuentra en desuso y no ha sido ni vendido a un particular ni entregado como comodato a la Federación Mexicana de Charrería.

En ese sentido, recordó que la inversión fue “enorme”, pues costó 137 millones de pesos invertidos por las arcas municipales en el trienio del priísta Roberto Loyola, año desde el cual no ha habido avance en la utilización de una infraestructura que, consideró el charro, podría poner a Querétaro en el centro del charrismo nacional.

“Lo está viendo la Federación, que es la que está regulada. Hasta la fecha no sabemos nada, sigue siendo incierto para nosotros. Me da mucha pena, fue una inversión enorme y está ahí parada. Nosotros no tenemos sede, cuando Querétaro debería ser la capital nacional por estar en el centro y la infraestructura que tiene”, señaló.

La intención recordó, es que sí se entregue en comodato a la Federación Mexicana de Charrería para así poder utilizarlo y recordó que desde 2015, han tenido que buscar sedes alternas para sus eventos y congresos nacionales pese a tener esa infraestructura lista junto al Parque Bicentenario.

“Es un lienzo que debemos aprovechar y echarlo a andar. Cuando se resuelva yo creo que lo van a dar en comodato, no sé si a la Federación misma, que era lo que estaban tratando, pero no hay nada concreto”, explicó.

Finalmente, aseguró que en las próximas elecciones estarán “sobres” para hablar con todos los candidatos y que se defina el destino del Lienzo Charro por la administración que suceda a la de Luis Bernardo Nava, recordando que también hubo ofertas para venderlo, que fracasaron ante lo que la administración panista calificó como imposibilidad económica de mantener.

Sin embargo, el charro consideró que al ser propiedad municipal, podría ser más sencillo darlo en comodato a las 45 asociaciones federadas de charros, que superan los mil 600 varones y las 260 mujeres.

“Lo querían vender, pero creo que no ha habido gallo. Alguna vez hubo alguien interesado y declinó la oferta. El lienzo está en mucho incierto, no lo venden, ni lo prestan. El lienzo lo hizo el gobierno, las tierras son de gobierno, no debería haber ningún problema” concluyó.