Morena tiene buenos cuadros: José Calzada

El ex gobernador del Estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, reconoció que el partido político Morena tienen buenos cuadros para competir en el próximo proceso electoral, por lo que concluyó que la próxima contienda será “complicada”.

El también priista coincidió con la actual secretaria del Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía, sobre que será necesario sumar talentos para contender en las próximas elecciones.

Aseveró que en caso de que se realice en la alianza en Querétaro, habrá que trabajar en los acuerdo respecto a las candidaturas, y en caso de que no suceda de esta manera, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe de estar preparado para todo.

“Yo creo que tienen buenos cuadros, si claro, por eso digo que la competencia no será sencilla”, puntualizó Calzada Rovirosa.

En cuanto a su colaboración en el PRI, aseguró que ira únicamente acompañando al partido de modo “moral”, ya que no está tomando decisiones dentro de la facción.

Sobre la contienda por la silla presidencial, señaló que la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, tiene talento para representar a la oposición, sin embargo, será necesario que sea acompañada con los mejores perfiles locales y federales.

En cuanto a la popularidad de Claudia Sheinbaum, aseguró que se puede remontar esta situación en distintos puntos del país si se hacen los trabajos correspondientes.

Ante los cuestionamientos sobre si Morena ha ganado “espacio” en la entidad queretana, dijo que desconoce esta situación, pero reiteró que la próxima contienda electoral será complicada.

“Honestamente no les puedo decir si Morena está ganando espacio o no, pero lo que si les puedo decir es que estoy plenamente seguro es que va haber una gran competencia que no hay ganado nada hoy en día”, expresó.