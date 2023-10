La fuerza pública ha entrado para liberar las vialidades: Guadalupe Murguía

La titular de la Secretaría del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía, declaró que el uso de la fuerza pública se ha usado principalmente para liberar de las manifestaciones que se han presentado en vialidades principales de la entidad queretana, como Avenida Paseo 5 de Febrero, sin embargo, los elementos de seguridad no entran a lesionar ni agredir a las personas protestantes, sino únicamente para liberar el espacio de las vialidades.

Lo anterior, lo mencionó después de que la diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar Saavedra, le preguntó a la secretaria sobre el por qué se ha usado la fuerza pública para dispersar grupos de manifestación; cabe señalar que este diálogo se dio en la glosa que brindó Guadalupe Murguía en la Legislatura local.

“Cuando se trata de vialidades primarias, estoy hablando de la 5 de febrero bloqueada 4 o 5 horas, estamos hablando de la carretera 57, es una carretera federal, con la intención de tomar las instalaciones del Acueducto II, que también es una instalación estratégica, normalmente cuando esto se ha dado a los grupos, no hay punto de razón, después de 3 o 4 horas de estar buscando abrir mesas, recibir sus opciones (…) y no hay respuesta por parte de los grupos manifestantes, entra seguridad pública no a lesionar, no a agredir sino a liberar la vía” explicó.