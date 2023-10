Abren centro comunitario LGBT+ “La Casa de Rubén”

Buscando ser un espacio seguro para la comunidad LGBT+, y el primero de este tipo en el Bajío, La Casa de Rubén anuncia el inicio de su construcción como casa comunitaria para la comunidad de la diversidad sexual en pleno Centro Histórico de Querétaro y que promete ser un espacio seguro.

Fulgencio Pérez recordó que este proyecto nació en memoria de Rubén Salazar Lanzaren (1988-2021), amigo cercano que falleció hace un año y cuyas cenizas descansan en las faldas de un árbol, árbol que se buscará instalar en esta casa.

“Rubén fue uno de mis mejores amigos. Tal vez recordaran una nota de que falleció ahogado en Zibantza en 2021. Esta casa es para honrar su nombre y hacerlo vivir eternamente. Que toque la vida de más personas así como lo hizo conmigo”, expresó.

Al respecto, el arquitecto Rodolfo Unda Cortés, arquitecto que diseñó el proyecto, recordó que se buscará que este sea una obra social y que su construcción tomara ocho meses, pero que al ser un proyecto que no se ha hecho antes y que significará aprendizajes al entender y analizar la dinámica de un espacio espacial.

“Me estás dando la oportunidad de hacer un programa social. Queremos que esa sea su casa. Es una obra que empieza, estamos llegando al mes dos de obra. Es el primer paso, el primer kilómetro del maratón que tenemos por delante en términos arquitectónicos y en cómo va a operar”, explicó.

Asimismo, recordó que se tiene la preexistencia de la arquitectura colonial de la casa; lo que implica no llegar a sustituir, sino que sea un proyecto que se entienda como una reforma pero respetando la escénica arquitectónica. Este espacio contará con una cafetería, dos salones, terraza, taller de arte, consultorio psicológico y consultorio médico.

“Todos estos casos ya no son aislados, se empiezan a replicar y empiezan a causar un impacto en nuestro círculo primario. De escucharse menos, ahora es nuestro día a día. No buscamos que sea un proyecto icónico, sino una casa que atienda las necesidades de esta y otras comunidades”.

Por su parte, Waltter López, activista por los derechos de la comunidad sexual, recordó que Querétaro es la tercera ciudad con más personas de la diversidad sexual registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el 8.2% de la población y que rondaría las 194 mil personas en el estado.

Asimismo, en el análisis se obtuvo el dato de que las personas de la diversidad sexual tienen tres veces más posibilidades de atentar contra su vida, con 26% con la idea suicida y 14% con al menos un intento en su vida, y que se derivan de problemas familiares (57%), escolares (20%), entre otros.

“Yo no conozco y he bateado muchos lugares, en el Bajío. Creo que la primicia la vamos a tener en Querétaro para todo el Bajío. Hay otros intentos en CDMX y Tijuana, pero al que se me vienen a la mente es en extranjero. Lo interesante aquí es que va a ser una A.C., no va a ser un negocio”, celebró.