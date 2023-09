Xóchitl Gálvez vino a revivir a ‘Alito’ Moreno porque “estaba muerto”: Francisco Domínguez

La candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez revivió la carrera política de un Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas que “estaba muerto” políticamente, así lo aseguró el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, uno de los críticos más acérrimos de la alianza PAN-PRI.

En ese sentido, también rechazó manifestarse en favor de una alianza en Querétaro junto con el PRI, asegurando que no es su facultad definirla.

“Xóchitl vino a darle aire a ‘Alito’ Moreno, a revivirlo porque estaba muerto. Soy respetuoso de los dirigentes, pero puedo decir algo. Yo tengo mi punto de vista, (pero) no lo voy a manifestar porque son decisiones que no me tocan a mí (decidir sobre la alianza)”.