PAN Querétaro sabe que sin el PRI, “no ganan”: Alito Moreno

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro sabe que si no consolidan el Frente por México junto con el Revolucionario Institucional (PRI) no ganarán en las elecciones locales de 2024, así lo dijo el líder nacional tricolor, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas y en el marco de los diálogos en el partido conservador para definir si se unirán al PRI o no.

“Siempre habrá diálogo, el partido está listo para competir y lo que hacemos es construir acuerdos en todo el país. Lo importante es construir para ponernos de acuerdo, respetando nuestra fuerza. No tengo duda que aquí, si (los panistas) no van con nosotros, no ganan”, expresó Cárdenas.

Por su parte, y ante el llamado de figuras políticas del panismo local a evitar la alianza por sus números positivos, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, evitó opinar sobre si consideraría positiva una alianza local y argumentó que la decisión la tomará los panistas queretanos “por mayoría calificada”.

“Eso le corresponde al Consejo estatal, deben ir a los consejos municipales para pedir su opinión y después tomar una decisión. Esto no es materia del CEN del PAN hasta que no haya mayoría calificada (en Querétaro)”, señaló Cortés.

A diferencia del panista, Moreno Cárdenas aseguró que, al menos de parte del PRI, sí se busca una alianza activamente, entendiendo que ambos partidos tienen fortalezas en territorios locales y aseguró que se definirá la alianza basados en la competitividad.

“Todos los partidos tenemos fuerza, unos más en otros estados, pero la idea es hacer una alianza potente, sumar a la sociedad civil e ir en candidaturas competitivas. Lo importante es valorar el tema de la competitividad; siempre trabajamos en una alianza basa en e respeto y entendiendo la fuerza en los municipios y estados”, aseguró por su parte Moreno.

Sobre las insinuaciones de que el gobernador queretano, Mauricio Kuri, será el que definirá las candidaturas en el estado, Cortés aseveró que es una voz que tomarán en cuenta dada su importancia política, pero aseguró que será el Consejo Estatal de PAN el que defina las candidaturas.

“Hoy tendremos una reunión con la dirigencia nacional y vamos a seguir hablando del proceso y de cómo será el arranque de las precampañas. Vamos a elegir a los mejores perfiles, a los más competitivos y a los que puedan ganar y bien gobernar. Lo vamos a construir en coordinación la dirigencia estatal; la nacional y la voz de Mauricio Kuri es de las más importantes.