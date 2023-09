Mujeres al Volante: Rompiendo Paradigmas en el Transporte Público

Fue en un mensaje de WhatsApp que Susana Morales Cano, nueva conductora del transporte público, y antes ama de casa, se enteró de la oportunidad de conseguir un trabajo formal, con todas las prestaciones, como nueva conductora del transporte público. Hoy es ya una de las que manejan el transporte de los queretanos.

El reto revolucionar el transporte público, por tercera vez en tres sexenios, va de la mano en esta ocasión del trabajo de estas mujeres que están rompiendo paradigmas y que buscan demostrar que ellas pueden brindar un servicio de excelencia en un ambiente dominado por conductores varones.

“Téngannos paciencia. Vayan conociéndonos poco a poco. Los accidentes pasan todos los días a todo tipo de conductor, pero dennos tiempo para demostrar que estamos capacitadas para hacer este trabajo y dar un servicio de excelencia”, expresó.

Con la creación de la empresa estatal que manejará los 400 nuevos autobuses adquiridos, las mujeres que finalicen el programa contarán con contratos, por 17 mil pesos netos, como servidoras públicas, lo que implicará el acceso a todas las prestaciones de seguridad social, créditos de vivienda, más un apoyo adicional de mil pesos por hijo para apoyar en su crianza.

“Siempre me ha gustado ser servidora. Siempre me gustó el volante y la carretera y ahora ya tengo mi licencia Tipo C y mi trajetón de conductora de transporte público”.

Esta decisión del apoyo a la crianza de las infancias se debe a que al menos el 80% de las mujeres que se encuentran inscritas tienen hijos. Junto con este programa y otros vinculados a la capacitación de operadoras, se había superado la inversión récord de 50 millones de pesos, y con esta duplicación del apoyo bimestral se consideran 18 millones adicionales con la intención de motivar a más mujeres a integrarse.

Susana, consciente del tamaño del reto, y del hecho de que tiene a su cargo la seguridad de miles de personas a diario, aseguró que su capacitación les permitirá hacer un trabajo cuidadoso y precavido.

“Me siento segura. Hemos recibido la capacitación necesaria para ser conscientes de que traemos personas (en el autobús), de la responsabilidad que tenemos y lo hago con toda la precaución posible. Siempre estamos expuestas a cualquier peligro, pero yo lo hago lo mejor posible”, agregó.

El apoyo a las mujeres aspirantes a ser conductoras de Qrobus será de 10 mil pesos bimestrales, pues se detectó que no podían renunciar a sus empleos previos para tomar la capacitación que les permitirá obtener su licencia de conductoras de autobuses.