Morena Querétaro desmiente tener candidato externo para la alcaldía

La dirigente estatal por el partido político Morena en Querétaro, Rufina Benítez Estrada, mencionó que no le sorprende que perfiles externos a su partido se muestren interesados en ocupar la candidatura de Morena por la alcaldía del Municipio de Querétaro.

Lo anterior lo mencionó después de que José María Tapia Franco expresó su interés en ocupar dicha candidatura, sin embargo, a pesar del interés que muestra el empresario, Rufina Benítez aseguró que al interior de Morena se cuentan con buenos perfiles para disputar las diferentes alcaldías del estado de Querétaro.

Señaló que hasta el momento, su partido no ha emitido convocatorias para aquellas personas que busquen alguna candidatura para las elecciones del año 2024.

“No me sorprende, seguramente habrán otros perfiles, pues todavía falta saber cómo se van a procesar todas las candidaturas a los diferentes espacios que se jugarán en el 2024 (…) pero también adentro de Morena tenemos perfiles muy fuertes” enfatizó.

Al respecto, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, expresó su preocupación de que un medio de comunicación ponga como candidato a José Tapia para ocupar la candidatura de Morena por la alcaldía del Municipio de Querétaro, por lo que dijo que su fracción se deslinda de cualquier acción que realice este ciudadano.

Cabe señalar que José Tapia ha desempeñado diferentes cargos públicos en Sinaloa y Estado de México; a nivel federal ha sido secretario de Gobernación y senador de la República.

“Son actos en los cuales pues el partido no está apoyando y que no reconocemos (…) nos preocupa un tanto cuanto que un medio de comunicación, hace algunas semanas, pues, textualmente lo asumiera como uno de los aspirantes de Morena, del partido Verde, a la capital, no estamos en los tiempos, por lo tanto, el Comité Ejecutivo estatal se deslinda de cualquier tipo de declaración o acción de este ciudadano” mencionó.

Alejandro Pérez indicó que se buscará en el padrón del partido para verificar si se encuentra afiliado.

Señaló que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido ya ha emitido una convocatoria para el concurso de las nueve gubernaturas a nivel federal que se disputarán el siguiente año.