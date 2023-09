Diputados a favor de que Graciela Juárez extienda su periodo en la Mesa Directiva

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura local, Guillermo Vega, mencionó que no existe resistencia para que la actual presidenta de la Mesa Directiva, Graciela Juárez, extienda su periodo con el objetivo de recibir el segundo informe del gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri.

Señaló que no se convocará una junta para a un cambio en los integrantes de la Mesa Directiva hasta que la legisladora local, Graciela Juárez, reciba el mencionado informe; aseveró que la ley permite tomar esta decisión.

“No hay ningún inconveniente de que ella cumpla con este deseo que ella tiene de recibir el informe del gobernador, planteado así y dado que el año pasado el diputado Antonio Zapata que es hombre, del PAN, hoy nos pareció equilibrado que ella como mujer de oposición, como diputada (…) que siga adelante”.

En cuanto al siguiente periodo de la Mesa Directiva, señaló que se han sostenido pláticas en donde se ha consensuado para que el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Ángeles Herrera, asuma la presidencia en el siguiente periodo.

Señaló que próximamente se reunirá con los demás partidos para saber el cómo se va a conformar la siguiente Mesa Directiva, y dijo que existe un espacio sólido para Morena.

Puntualizó que la conformación de la próxima Mesa Directiva es importante debido a que se discutirá el paquete fiscal del 2024.

En cuanto a la posibilidad de que en otros periodos de la Mesa Directiva, la presidencia la pueda asumir algún integrante del partido político Morena, señaló que se encuentra abierto a esa posibilidad.

“No descarto de que Morena podría ocuparlo, es cierto que a nivel federal ha habido esta alternancia que no ha sido ni gratis ni sencilla, hay que señalarlo, ha habido presión de la oposición para que se conceda, entonces aquí nosotros sí de voluntad estamos abriendo los espacios, no lo descarto, pero me parece que siendo un año preelectoral con un presupuesto tan importante, es estratégico que nosotros tengamos la presidencia en la mesa” enfatizó