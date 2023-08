Ciudadanía no debe alarmarse por nuevos casos de Covid-19: rectora de la UAQ

Señaló que no deben generarse alarmas de pánico ante el incremento de casos por Covid-19, situación que se deriva de la presencia de la subvariante XBB.1.16, la cual, desde enero de 2023 se encuentra presente en Estados Unidos y la India, países en donde no ha generado un panorama de alta letalidad, declaró la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

La académica informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud, emitió un comunicado el 03 de agosto por un brote de la enfermedad; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había emitido una alerta en junio por un alza de casos a nivel mundial.

Indicó que, de mayo a julio de 2023, el mayor número de casos activos por Covid-19 se presentó en el Continente Americano con 1.48 por ciento de incremento que corresponde a 3 millones de personas. En México, el aumento en este mismo periodo fue de 37 mil 985 casos confirmados que corresponden al 0.5 por ciento; mientras que en Querétaro el alza fue de mil 132 casos confirmados que corresponden al 0.6 por ciento, colocándose la entidad queretana en el sexto lugar a nivel nacional por esta situación.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en México hay 3 mil 558 casos activos y en Querétaro 136. En este sentido, detalló que actualmente circulan en el mundo tres subvariantes de la variante Ómicron: XBB (desde hace un año), XBB.1.5 y XBB.1.16, las cuales, aparecieron primero en Estados Unidos y la India.

“La XBB.1.16 es la variante que está llegando a México, apareció en el país en mayo de 2023, llega con muchos meses de retraso y es por eso que hay un incremento de casos, pero ha estado circulando por el mundo desde hace varios meses y no ha generado una situación de alta letalidad”, afirmó García Gasca.

Asimismo, la Rectora explicó que el virus se presenta de manera importante en dos temporadas del año, verano e invierno, por lo que es natural que exista un incremento en la actualidad, ya que así se ha registrado históricamente; aunado a que al ser nuevas variantes o subvariantes y con nuevas características, evaden mejor el sistema inmune.

“Sin embargo, quiero comentar que la ONU no se está enfocando en la XBB.1.16, no es variante de preocupación en este momento. Hoy la variante bajo monitoreo, por la cantidad de casos que se han presentado en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Asia, tiene que ver con una nueva subvariante descendiente de la XBB.1.9.2, que es la EG.5 y que seguramente vendrá a México a finales de año y que incrementará los casos” afirmó.

García Gasca exhortó a la comunidad académica y a la sociedad en general a continuar con los hábitos de higiene para minimizar el contagio: la utilización del cubrebocas en espacios cerrados, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y en el caso de presentar síntomas de gripa acudir al médico para el diagnóstico oportuno.

“Este es un virus que no se va a erradicar, no por ahora y en mucho tiempo, vamos a convivir con él todavía y por ello, debemos estar pendientes de la información, no generar alarmas de pánico”, afirmó.