Remax Quality: ¿Cómo protegerte de los fraudes inmobiliarios en la actualidad?

Los fraudes inmobiliarios han cobrado fuerza en los últimos años, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este delito se ha mantenido entre las 10 principales quejas que recibe el organismo y se estima que anualmente estas estafas suponen una pérdida de 600 millones de pesos a nivel nacional.

Uno de los elementos que ha potenciado esta problemática, en los últimos años, es el uso de redes sociales para promocionar o buscar un inmueble, sin las precauciones y medidas de seguridad adecuadas, así como la existencia de una gran cantidad de agentes inmobiliarios sin capacitación.

Es aquí donde radica la importancia de acudir a empresas establecidas y con experiencia en el ramo, para evitar estafas o fraudes; así lo explica Gabriela Tirado, directora de Remax Quality, quien detalla cómo desde la empresa se dota de seguridad tanto al dueño que desea rentar o vender, como a la persona que busca adquirir el inmueble.

Sobre todo, por que en Remax Quality, cuentan con personal capacitado para realizar este tipo de transacciones con el riesgo mínimo, gracias a que se establecen cuidadosos filtros al momento de reclutar a sus asesores inmobiliarios:

“Es un proceso largo para captar asesores, es entre dos o tres entrevistas con diferentes personas(…) ya que entran, es un proceso de capacitación de prácticamente un mes. La gente que tenemos sabemos que es responsable y que hace bien su trabajo”, detalló la especialista.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desglosó que existen 80 mil agentes en todo el país, los cuales no siempre están bien capacitados, esto sin tomar en cuenta a quienes se hacen pasar por esta figura únicamente para cometer delitos.

A través de redes sociales se pueden leer auténticas historias de terror de personas a las que se les pidió un adelanto para apartar un inmueble y luego, sin más, desaparecieron. Viviendas que no se encontraban en la ubicación que se leía en la descripción o cuya infraestructura no correspondía a las fotografías; en incluso casos de personas que pagaron renta, y la casa estaba habitada por personas que no tenían relación alguna con los supuestos renteros.

En Querétaro el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ) identificó que el 24% de los juicios en materia civil y mercantil son por fraudes inmobiliarios. Arturo Hernandez Serrano, presidente del Consejo, alertó que solamente el 45% de los agentes inmobiliarios en el estado están acreditados y certificados de manera legal, lo que aumenta el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos.

Es por ello que Remax Quality también busca establecer filtros efectivos al momento de contactar posibles compradores y arrendatarios. Las viviendas son cuidadosamente evaluadas para asegurarse de que se encuentren en óptimas condiciones y con el papeleo en regla.

“Buscamos la solución para que los clientes no tengan problemas más adelante, del mismo modo si un inquilino no es confiable preferimos esperar, el bienestar del cliente antes que nuestra comisión”, concluye Gaby.