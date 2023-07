Desbandada del PRI es similar a la Corriente Democrática Cárdenas: Braulio Guerra

La desbandada de más de 300 cuadros priístas encabezados por los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong es similar a la que realizó la Corriente Democrática, que inició Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y que se convirtió en un movimiento de izquierda que, agregó, evolucionó de tal forma que ahora sus sucesores gobiernan el país.

“Muchos compañeros legisladores, senadores, personas muy importantes me invitaron a formar parte de un grupo que buscaba salir en conjunto. Yo lo pongo en proporción a lo que sucedió en el 88, donde del PRI salió Cárdenas, Muñoz Ledo, que formaron una corriente de izquierda que hoy gobierna el país”, consideró.

En ese sentido, consideró que la forma de hacer política ha cambiado, y los partidos políticos ya no son tan necesarios para participar en el ambiente político, agregando que los partidos tienen las puertas abiertas tanto para integrarse como para salir.

“Hay nuevas formas de participar en política, de hablarle a la gente y ya no se necesitan los partidos políticos para participar en la vida democrática de México. Los partidos no son religiones ni dogmas de fe que no se pueden modificar, son organizaciones ciudadanas”, explicó.

En ese sentido, reafirmó que tiene agradecimiento al PRI y que su salida no se debió a diferencias con su actual dirigencia, y agregó que considera a Abigaíl Arredondo, lideresa local, como una mujer valiosa, sin embargo, también consideró valiosos a los perfiles con los que salió del PRI y de quienes aceptó la invitación para unirse a su movimiento.

“Las razones mías son acompañar mi salida con mucha gente que es valiosa, tiene experiencia y tiene peso en el país. Y yo porque no consideraba que iba a seguir participando en el partido político y sin ningún rencor, sino agradecido”.

También, rechazó que perfiles como Paul Ospital dejen de ser sus amigos, esto después de que Ospital considerase estas salidas como anticlimáticas y que podrían favorecer a Morena, pues finalizó reafirmando que las amistades van más allá que una sigla.

“A Paul lo conozco desde muy joven y lo he considerado un gran amigo. No creo que las amistades estén fundadas o atadas a una sigla política. Yo le mando un gran abrazo”, expresó.

Finalmente, por ahora rechazó unirse a otro partido político, pero acotó que seguirá pendiente de la evolución del clima nacional, y agregó que continuará con su labor como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, pues su salida solo fue el cierre de un ciclo en su vida.