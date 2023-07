AMLO pide investigar reunión de alcaldesa de Chilpancingo con líder criminal

Se debe investigar la reunión de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el presunto líder criminal de ‘Los Ardillos’, Celso Ortega Jiménez, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien informó que ya se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que se inicien las pesquisas.

Al respecto, el mandatario negó conocer si la alcaldesa será separada de su cargo después del video que se hizo viral, pero reiteró que no se hará una investigación contaminada por tratarse de una integrante su partido, y sostuvo que no se tolerará la delincuencia “sea quien sea” el que la protagonice.

“Nosotros mantenemos como criterio el que no debe haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras en el ejercicio del gobierno y eso es lo que estamos haciendo. Y no les gusta que yo reitere que no somos iguales, no hay impunidad, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres”, aseguró el mandatario.

Esta postura se da después de que se hiciera viral un video de 10 segundos en el que se ve a la alcaldesa saludar al presunto líder criminal y sentarse en una mesa con él, sin embargo, ella ha sostenido que la reunión se realizó en compañía de policías comunitarios que llegaron después al restaurante en San Martín, municipio de Quechultenango.

“Es un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas, obviamente… no… por eso me gustaría que fuera investigado por la Fiscalía […] está editado, yo cuando llego, llego con toda la línea con policías comunitarios”, explicó la alcaldesa.

Este grupo, que trabaja principalmente en Chilapa y Joaquín Herrera, habría iniciado operaciones de narcotráfico en el área de La Montaña de Guerrero, derivándose después a extorsiones y secuestros. Sobre el líder Ortega Rosas, se dijo que habría sido Policía comunitario pero acusado en 2008 del asesinato de dos agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).