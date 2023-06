“Sin fundamento” que Alfredo del Mazo abandonó al PRI en Edomex: AMLO

No tienen fundamento los reclamos del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien aseguró que el gobernador del Estado de México abandonó al PRI en ese estado durante las pasadas elecciones, esto a cambio de una embajada como sucedió con otros exmandatarios del tricolor, consideró esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el presidente rechazó las declaraciones, pues consideró que implican que lo que quería era que el gobernador utilizara la maquinaria de su estado para favorecer a Alejandra del Moral y a los partidos de la alianza en la elección del domingo, situación que consideró, quedó en el pasado.

“Es realmente kafkiano, ‘tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude’. Es lamentable esa actitud. Sí, he estado al tanto de los reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados porque lo que insinúan es de que debió meterse en la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer a un candidato”, argumentó.

También criticó que le “echen la culpa” a la ciudadanía de la derrota de Alejandra del Moral, pues desde su perspectiva “el pueblo dijo basta” y eligió a Delfina Gómez como la encargada de terminar con los gobiernos del PRI en casi 100 años; y son los partidos políticos de la Alianza Va Por México quienes “no quieren asimilarlo” y por ende, andan “enojadísimos”.

Cabe recordar que Moreno Cárdenas acusó a Del Mazo de “darle la espalda a la militancia priísta” y, aunque acotó que no le pedían violentar la ley, pero sí reciprocidad al apoyo que le dieron en las elecciones de 2017, en las que precisamente el PRI ganó frente a Delfina Gómez.

“El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priísta y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener dignidad y carácter. Si necesitaba carácter, yo le hubiera prestado un poco, pero lo importante es defender a la militancia”, dijo el dirigente priísta.