Si los atletas no comprueban sus gastos, no se les puede apoyar: Christian Orihuela

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso Local, Christian Orihuela, mencionó que la CONADE no ha podido apoyar a diversas asociaciones deportivas debido a que no comprueban sus gastos en material deportivo y viáticos.

Agregó que otra razón por la cual existe esta falta de apoyo, es que las asociaciones deportivas no se encuentran inscritas a la CONADE y a nivel internacional, por lo que pidió a los atletas realizar este proceso; añadió que además de estar inscritos a la comisión también deben de brindar resultados para poder percibir un apoyo económico.



“Es que algunas asociaciones, como lo comentas, deben, algunas no están dadas de alta en la CONADE e internacional internacionalmente, entonces no pueden participar en diferentes competencias y, por lo tanto, no se les puede brindar una ayuda”, dijo Christian Orihuela.

Aseguró que la comisión comandada por Ana Gabriela Guevara, se encuentra abierta al diálogo con los atletas para discutir sobre los apoyos en este sector.

Puntualizó que todos los gastos que realiza una asociación deportiva se tienen que comprobar por medio de facturas, ya que no solamente es “pedir el apoyo”, por lo que calificó esta situación como “lamentable”

Finalmente, comentó que hay asociaciones deportivas tienen deudas por no justificar sus respectivos gastos, es por ello que se restringe el apoyo económico.

“No es cuestión de solamente pedir sino de comprobar con resultados, comprobar con facturas que se han comprado diferentes materiales deportivos para tener mejores resultados”, puntualizó.