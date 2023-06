Realiza UAQ segundo Festival Internacional “Cinema Imaginarios”

La Coordinación de Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) llevó a cabo la segunda edición del Festival Internacional “Cinema Imaginarios”, cuyo objetivo es generar en los públicos un espacio para el pensamiento y la reflexión en torno a los panoramas contemporáneos del cine nacional e internacional, así como apoyar la reactivación de la escena cinematográfica en el estado.

Dicha gala se desarrolló los días 27 y 28 de mayo del año en curso en las instalaciones de la Cineteca “Rosalío Solano” de la capital queretana e incluyó conversatorios con cineastas, proyección de películas y premiaciones de obras correspondientes al séptimo arte, guiados a partir de tres ejes temáticos: LGBTQ, Cine Comunitario y Ficción de Directores Jóvenes.

El Festival contó con una selección de 38 producciones cinematográficas regionales, nacionales e internacionales, abarcando cinco categorías: Ficción Universitaria, Documental Comunitario, Ficción LGBT+, Ficción Joven Nacional y Cortometraje Internacional.

De igual forma incluyó la proyección de tres filmes especiales: “Reina la noche”, documental-ficción dirigido por Sebastián Pérez que explora la propuesta artística y la experiencia del bar queretano “Maximiliano Cantina Gay”; “Polifonías de la Sierra Gorda”, documental web dirigido por Laura Juliana Ramírez que aborda una mirada profunda y emotiva a las tradiciones y voces de la zona serrana; y Home is somewhere else, película de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos que aborda la temática de la migración y la búsqueda de identidad a través de tres historias de familias migrantes que viven indocumentadas en Estados Unidos.

La lista de ganadores por categorías fue:

Ficción Universitaria: “El hechizo de Medusa” de Luis Manuel Hernández. Mención honorífica a “La Verdad Sobre el Caso del Sr. Valdemar” de Miguel Ángel Vilchis Serrano.

Documental Comunitario: “Pepedrilo” de Víctor Cartas. Mención honorífica a “El torito, una danza libre” de Roberto Salazar”.

Ficción LGBT+: “The Blackness” (La negrura) de José Joaquín Gutiérrez Pérez. Mención honorífica a “The Short Film” (El cortometraje) de José Luis Isoard Arrubarrena.

Ficción Joven Nacional: “La Baláhna” de Xóchitl Enríquez Mendoza. Mención honorífica a “Cecile Szalinsky y su Odisea Mental en 6 capítulos” de Daniel Escobedo.

Cortometraje Internacional: “Quarantine” (Cuarentena) de Majid Mirhashemi (Irán). Mención honorífica a “Prokop” de Danilo Stanimirović (Serbia).

Durante la ceremonia de clausura, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, resaltó la importancia de que la Institución dé apertura a espacios para la difusión y visibilización del cine en el país; igualmente, elogió la labor de la Coordinación de Cinematografía en alcanzar dichos esfuerzos.



“Cinematografía UAQ tiene reconocimiento internacional y está participando en muchos festivales. Eso permite que alberguemos esa esperanza y sentimiento de tener nuestro propio Festival universitario, que se vaya haciendo de prestigio, de renombre y que poco a poco le dé auge y visibilidad al cine mexicano”, subrayó la rectora.

Por su parte, el coordinador de Cinematografía UAQ, Rodrigo Mendoza, refirió que las películas expuestas durante el Festival han propiciado la reflexión sobre los panoramas contemporáneos de la sociedad; asimismo, indicó que estas obras han fungido como una ventana abierta a la creatividad, pasión y talento de cineastas emergentes.



“Sus obras son el alma y esencia de ‘Cinema Imaginarios’, su dedicación y visión artística han dado vida a historias cautivadoras y emocionantes, abriendo los brazos y ojos a nuevas realidades y desafiando nuestra percepción del mundo que nos rodea. No solo celebramos las películas y cortometrajes que hemos disfrutado, también aplaudimos el poder del cine”, mencionó el coordinador.