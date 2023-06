Lilly Téllez se bajó porque no era la elegida de la élite: AMLO

La senadora Lilly Téllez se bajó de la contienda para elegir al candidato presidencial de la oposición porque se dio cuenta que no era la elegida de las élites, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida, ya se dio cuenta. Y esperar también porque es muy legítimo que los conservadores y los oligarcas tenga su candidato o candidata, es legítimo, es parte de la democracia, que no haya tapado, que también no empiezan a simular, ¿no?”, expresó el mandatario.

Asimismo, rechazó adivinar quién sería el candidato de la oposición, como prometió, y asegurando que en dos días sería una obviedad, pues consideró que aún falta que se bajen de la carrera presidencial algunos perfiles más que estarán buscando otro cargo público.

“Espérense, espérense, ¿cuántos hay? Son 13, espérense, ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta y otros ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí porque quieren sacar una pluri (una candidatura plurinominal) Van a cobrar por su servicio”, agregó.

Cabe recordar que esta mañana la senadora Téllez declinó buscar la candidatura al asegurar que el proceso estaba viciado, pues no permitía la participación de ciudadanos sin estructura política (argumentando la dificultad de conseguir las 150 mil firmas para inscribirse), asegurando que no hay transparencia en el uso de recursos y la posibilidad de que se esté violando la ley.

Además, en un argumento similar al del presidente López Obrador, la senadora panista consideró que el proceso estaría siendo manejado por “la oligarquía del viejo régimen”, por lo que decidió, “por congruencia”, dar un paso al lado, no sin reafirmar la posición de seguir cuestionando las decisiones del actual gobierno federal.

“El fin no justifica los medios, la oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo, y no vamos a contener a la nueva oligarquía de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, explicó.