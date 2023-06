La comunidad LGBT siempre tiende al arte por su sensibilidad: Marcela Herbert

No es novedad que la comunidad artística del estado esté integrada en un 47% por personas de la disidencia sexual, pues la sensibilidad de estas personas tiende a que se conviertan en artistas, consideró la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, situación que además se ha dado a lo largo de la historia.

“Creo que esto no es novedoso, todos los artistas tienen una gran sensibilidad y que pertenezcan a la comunidad LGBT creo que para nosotros siempre lo ha sido. En la parte de inclusión a cualquier género, no tenemos ninguna discriminación. Este porcentaje se ha visto a través de la historia y el que los artistas tengan esta parte sensible. Es fundamental; que personas gays, lesbianas o trans tengan esta sensibilidad, creo que es un referente a nivel internacional y que siempre se ha tenido con los artistas”, explicó.

Cabe recordar que en el Foro Horizontes Posibles, en el que la comunidad artística y la Secretaría de Cultura realizaron un diagnóstico sobre la comunidad artística del estado, se registró que el 57.1% manifestaron haber sufrido discriminación, por motivos de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género , en algún momento de su vida.

La secretaria Hebert, al respecto, manifestó que la finalidad de estos cursos en precisamente combatir esta discriminación y cuya finalidad es dar un giro en las políticas públicas en materia cultural de la mano con los artistas, docentes, estudiante, gestores culturales, así como con los funcionarios que pertenecen a dicha dependencia.

Por ahora, los primeros pasos con talleres a funcionarios para sensibilizarlos sobre la problemática, así como dar información sobre la comunidad artística, además de este diálogo abierto con la comunidad artística y que continuará este 22 de junio. Con este último encuentro entre gobierno y sociedad civil, se busca dar una respuesta a las problemáticas expuestas en el diagnóstico realizado de la mano de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Se llevaron a cabo talleres, sobre todo para sensibilizar y dar conocimiento a toda la secretaría, sobre todo a la parte de coordinación, para que tengan los datos e información sobre la comunidad. Los foros son con los artistas y cuando tengamos la respuesta que estamos desarrollando se sacarán las conclusiones”, explicó.

Por ahora, entre las peticiones se encuentran establecer acciones afirmativas en favor de personas de la disidencia sexual y mujeres, una profesionalización de los funcionarios de la secretaría, así como capacitación en materia de derechos humanos, entre otras.