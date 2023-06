“Inédito” que no habrá dedazo en 2024: AMLO

Es “inédito” el hecho de que, por primera vez en la historia moderna de México, no sea el presidente de la República el que elija por “dedazo” a su sucesor, consideró Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo.

“Es importante que estamos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca antes visto. Duramente mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente; él era el que designaba a su sucesor. Estamos hablando de siglos y, por primera vez, no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición en el caso que nos corresponde”, explicó.

Asimismo, adelantó que después de la reunión con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena; y el mismo Ebrard, esto en un restaurante de la Ciudad de México la noche de ayer, se definió sus renuncias.

“Como sabemos hay un proceso en puerta , se tienen que elegir al candidato o candidata a la Presidencia. Ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público él aspira a ser candidato y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias”, adelantó.

Sin embargo, aclaró que será el Consejo de Morena el que apruebe si se deben presentar las renuncias de los funcionarios, siendo Sheinbaum y Adán Augusto los que más reacios se han visto a responder si renunciarían o no, y tras la dimisión del canciller que se adelantó a sus compañeros.

Por ahora, el presidente evitó nombrar al sucesor de Ebrard, cuya renuncia será efectiva a partir del lunes, quedando también la duda de quién sustituirá a Adán Augusto López en Gobernación, a la jefa de gobierno a la cabeza de la CDMX y a Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena.